Un posto al sole, strano comportamento di Jacopo: cosa non sta dicendo

Un posto al sole: il rapporto di Leone con la sua famiglia

Gli ultimi episodi di Un posto al sole hanno finalmente fatto conoscere al grande pubblico Jacopo, il figlio dell’avvocato Leone. Jacopo è un ragazzo di sedici anni, in piena tempesta adolescenziale, con un rapporto a dir poco conflittuale con suo padre Aldo. C’è da dire che Leone di sicuro non è mai stato un marito perfetto, anzi, ma questo suo modo di comportarsi potrebbe avere ripercussioni anche sul suo rapporto con il figlio. E soprattutto aprire inediti scenari per quanto riguarda la risoluzione del caso che lo vede protagonista. Sua moglie Delia cerca di fare da ponte tra i due uomini della sua vita e in qualche caso sembra anche riuscirùci, anche se l’espressione del suo volto racconta di una preoccupazione crescente per le sorti della sua famiglia. Preoccupazioni che si intrecciano con l’indagine che, in un modo o nell’altro, nelle prossime puntate di Un posto al sole la vedrà protagonista.

Un posto al sole, quello strano dialogo tra Jacopo e Delia: cosa nascondono i due?

L’ultima puntata di Un posto al sole ha mostrato uno strano dialogo tra madre e figlio riguardante la notte dell’incidente. Jacopo potrebbe essere coinvolto nel tentato omicidio del padre. Sembra evidente che i due nascondano qualcosa e i prossimi episodi di Un posto al sole potrebbero svelare questo mistero. Soprattutto nel momento in cui Leone deciderà di lasciare la moglie per vivere alla luce del sole il suo amore con Beatrice, ignaro delle conseguenze che la sua scelta potrebbe avere. E se Delia e Jacopo ricattassero Leone? Per quale motivo?

Un posto al sole: il punto sulle indagini del caso Leone

Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà fatto un punto sulle indagini del caso Leone: Diego ha accettato il patteggiamento e uscirà di prigione, mentre il coinvolgimento di Delia sarà sempre più palese. Resta da capire come e quanto Jacopo sia coinvolto in questa storia, ma i prossimi sviluppi di Un posto al sole sicuramente aiuteranno a dipanare la nebbia. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle pre 20.45 su RaiTre.