Un posto al sole, le indagini su Leone: Delia nasconde qualcosa

Un posto al sole, le indagini sul caso Leone: Diego resta in carcere

Il caso Leone sta tenendo tutti gli spettatori di Un posto al sole con il fiato sospeso. Chi sarà il colpevole? Al momento tutti i sospetti, come ricordato, sono rivolti su Diego, vittima della sua ossessione per Beatrice. Adesso Leone si è risvegliato dal coma, ma pare non ricordare nulla di quanto accaduto quella notte. A fare le spese di tutta questa situazione è anche la povera Beatrice: amante che non non poteva sapere le notizie sull’uomo amato e che si è trovata a dover far i conti con Delia, la moglie di Aldo, oramai al corrente della loro relazione. Il personaggio di Delia è quello che, in tutta questa spinosa vicenda, è stato ancora poco indagato: madre amorevole ma moglie tradita. Potrebbe essere coinvolta in qualche modo con quello che è successo a suo marito?

Un posto al sole: il coinvolgimento di Delia

Poco sappiamo del suo personaggio: al momento tutta la trama che la riguarda ruota intorno a suo marito. Non sappiamo se, veramente, possa covare un risentimento forte nei confronti di Aldo tanto da spingerla a tentare quasi di ucciderlo. Nei prossimi episodi Delia sarà protagonista di un colloquio con Niko che lascerà il giovane avvocato Poggi pieno di dubbi. Ci saranno dei particolari nel racconto di Delia che lo spingeranno a credere che la donna sia in qualche modo coinvolta. O almeno, che stia coprendo qualcuno. Scartata la pista Mennella, le ipotesi sono tutte aperte e non è escluso che Delia o, peggio ancora, suo figlio Jacopo siano a conoscenza di dettagli importanti che potrebbero scagionare Diego.

Un posto al sole, Aldo e Delia un rapporto al capolinea

In tutto ciò c’è un’altra questione che tiene tutti col fiato sospeso: Aldo lascerà Delia per mettersi con Beatrice? Nelle prossime puntate ne sapremo di più. Per Leone è arrivato infatti il momento di prendere una decisione sul suo rapporto con la moglie. Aldo e Delia potrebbero lasciarsi o almeno, già dalla prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, l’avvocato potrebbe cercare di mettere le cose in chiaro. Non resta che aspettare allora!