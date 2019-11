Un posto al sole inizia prima stasera: ecco perché e il nuovo orario

Perché stasera Un posto al sole inizia prima?

Questa sera, venerdì 15 novembre 2019, Un posto al sole andrà in onda un orario diverso. Un posto al sole sarà trasmesso alle ore 20.30 sempre su RaiTre. Il cambio d’orario è dovuto a esigenze di palinsesto della Rai che ha necessità di anticipare la messa in onda del film La Tenerezza di Gianni Amelio. Quella di stasera è l’ultima puntata di una settimana in cui gli spettatori hanno finalmente capito che è stato a investire l’avvocato Leone, ovvero suo figlio Jacopo. Come andrà a finire la storia che ha sconvolto la quiete del Palazzo più famoso d’Italia? Per ora non è dato ancora saperlo. Quello che sappiamo è che Diego è tornato a casa per la gioia di suo padre e che suo fratello Patrizio è pronto ad aiutarlo. Aldo è diviso a metà tra Beatrice e la sua famiglia e dovrà compiere delle scelte importanti che avranno ripercussioni su tutta la sua vita.

Un posto al sole: cosa vedremo nella puntata di stasera?

La puntata di stasera verrà trasmessa alle 20.30 anziché alle 20.45. Cosa succederà? Filippo e Serena saranno sempre più uniti e la crisi familiare sembrerà quasi definitivamente archiviata. Ce la faranno a superare tutte le loro incomprensioni o Leonardo sarà ancora motivo di tensione fra di loro? Gradito ritorno al Caffè Vulcano: ritroveremo infatti Carla Parisi (Vittoria Schisano) che però dovrà affrontare una situazione non molto piacevole. Diego intanto, dopo il suo ritorno a Palazzo Palladini, dovrà affrontare i commenti d’odio che i social network gli stanno riservando ma troverà in suo fratello Patrizio supporto e comprensione.

Un posto al sole: le anticipazioni della prossima settimana

I prossimi episodi di Un posto al sole si concentreranno, come è ovvio che sia, ancora sulle vicende che riguardano Aldo Leone e sulle conseguenze del gesto di suo figlio Jacopo. Conseguenze che non riguarderanno solo Leone, ma anche Delia, Diego, Beatrice. Insomma tutte le persone coinvolte in questa storia. Ma non c’è solo Leone a monopolizzare le trame di Un posto al sole: la prossima settimana vedremo Vittorio che tenterà di riconquistare Alex aiutando Carla. Non perdete la puntata di stasera di Un posto al sole che verrà trasmessa alle ore 20.30 su RaiTre.