Un posto al sole, Filippo ha tradito Serena: cosa succederà tra i due

Un posto al sole: la crisi tra Serena e Filippo è diventata un tradimento

Si sa, una crisi può capitare anche nei matrimoni più solidi. Ed è proprio quello che sta succedendo a una delle coppie più dolci di Un posto al sole: stiamo parlando di quella formata Filippo Sartori e Serena Cirillo. Più di sette anni d’amore, una figlia insieme, la tenerissima Irene gioia di nonno Roberto Ferri, un rapporto solido basato su in sentimento forte rischiano di non essere sufficienti quando arrivano certe distanze. Gli ultimi mesi non sono stati facili e, al culmine di tutto questo, cosa ha pensato bene di combinare Filippo? Tradire Serena alla prima occasione che gli è capitata. E poco conta se si tratti di un viaggio di lavoro, la scappatella c’è stata con l’avvenente Viviana, segretaria con base a Tenerife, della società di Roberto e Filippo.

Filippo avrà il coraggio di confessare a Serena il suo tradimento?

Filippo è divorato dai sensi di colpa per quanto accaduto a Tenerife mentre suo padre cerca in tutti modi di tirarlo su di morale e di minimizzare quanto successo, memore delle sue innumerevoli scappatelle. Ma il giovane Sartori non ha il pelo sullo stomaco di Ferri e questa situazione lo sta mettendo in grave difficoltà. Cosa succederà nelle prossime puntate? Serena, innamorata ma delusa dall’atteggiamento di Filippo, cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi al marito coinvolgendolo nel progetto del bed and breakfast. Sartori, pieno di sensi di colpa e incapace di gestire questa situazione, rifiuterà ogni tentativo di riavvicinamento lasciando Serena senza una spiegazione valida.

Un posto al sole: Filippo e Serena torneranno insieme?

Quel che è sicuro è che nei prossimi episodi vedremo un Filippo triste e sconsolato e una Serena che, seppur presa dai preparativi per l’apertura della sua attività, non riuscirà a capire il perché di tanta ostinazione da parte del marito. Filippo sarà costretto a prendere una decisione, anche per il bene della piccola Irene che continua a cercare suo padre a casa: confesserà tutto a Serena sperando di essere perdonato e ricominciare tutto oppure tornerà a casa senza dire la verità? E Serena cosa farà? L’appuntamento è con le prossime puntate di Un posto al sole.