Un posto al sole, è crisi tra Serena e Filippo: cosa succederà tra i due

Un posto al sole, la crisi matrimoniale tra Serena e Filippo

Un bella crisi matrimoniale sta per scoppiare all’ombra di Palazzo Palladini. Le prossime puntate di Un posto al sole mostreranno, infatti, il rapporto tra Serena e Filippo sempre più in crisi. Lei la Cenerentola dei giorni nostri e lui, un principe che forse ha sbiadito un po’ di azzurro. Questi ultimi mesi non sono stati di certo facili per loro: la dipendenza di Filippo per il trading online, l’infatuazione di Leonardo per Serena, il progetto del bed and breakfast di lei e soprattutto, il secco rifiuto di Serena alla proposta di avere un altro figlio. Tutto questo ha portato i due coniugi ad allontanarsi sempre di più tanto che Filippo è tornato addirittura a vivere a casa del padre. Cosa succederà tra i due? I segnali non sono buoni, Filippo è molto a disagio e nelle prossime puntate forse capiremo il perché. Intanto Serena non riesce a spiegarsi perché il marito sia così freddo e scostante con lei.

Un posto al sole, cosa succederà tra Filippo e Serena nelle prossime puntate?

Tornato dalle Canarie, Filippo (Michelangelo Tommaso) si è precipitato subito a casa a salutare sua figlia Irene ma l’imbarazzo che regnava con la moglie era palpabile oltre lo schermo. Tornato a casa, suo padre, quel vecchio volpone di Ferri, lo ha rassicurato dicendo di non preoccuparsi e di farsi scivolare le cose addosso, alludendo a quanto successo durante il viaggio di lavoro. Che cosa avrà fatto Filippo? Avrà tradito Serena? Nelle prossime puntate vedremo un Sartori quasi divorato dai sensi di colpa per quanto accaduto a Tenerife e tutto fa pensare che si possa trattare proprio di una scappatella extraconiugale. Alla proposta che gli farà Serena di tornare a casa, Filippo non saprà cosa rispondere.

Un posto al sole, Filippo e Serena torneranno insieme?

Cosa accadrà tra i protagonisti della favola moderna in stile vesuviano? Nei prossimi episodi vedremo Serena (Miriam Candurro) tentare di riconquistare suo marito, mentre Filippo è sempre più distante e quasi non riesce a guardare negli occhi sua moglie continuando a mantenere le distanze. Come reagirà Serena? Si arrenderà o ce la metterà tutta per riprendersi il suo Filippo? Per scoprirlo, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole.