Un posto al sole, importanti novità al Vulcano: chi sarà il nuovo chef

Un posto al sole, Andrea non è tornato a Napoli dopo le vacanze di Natale e Arianna è da sola

L’anno nuovo sta facendo capire sempre di più alcune dinamiche importanti per i prossimi mesi di Un posto al sole. Al ritorno dalle vacanze di Natale passate a Londra, Arianna è atterrata a Napoli da sola. Andrea è rimasto oltremanica e il suo abbandono della soap sembra essere sempre più vicino. Brutte notizie per i fan di Andrea: è oramai giunto il momento di salutare, almeno per un po’, uno dei personaggi più simpatici di sempre. La partenza di Andrea lascia grandi vuoti e dubbi in sospeso: come farà Arianna senza di lui? Lo seguirà o lo aspetterà a Napoli? E la loro storia d’amore come continuerà? Insomma, cambio radicale per Arianna nei prossimi mesi. Oltre alle difficoltà di Arianna, c’è un altro luogo in cui si sentirà la mancanza di Pergolesi, ovvero il Caffè Vulcano. Il nuovo aiuto chef, Samuel, è un vero disastro pur essendo molto simpatico. Per questo Arianna e Silvia stanno già correndo ai ripari.

Un posto al sole, Silvia e Arianna e la proposta al nuovo chef

Per cercare di risolvere la situazione di emergenza, Silvia e Arianna andranno sul sicuro proponendo a Patrizio di tornare a dirigere la cucina del Vulcano. Ma molte cose sono cambiate: il giovane chef Giordano in quest’ultimo anno ha ricoperto incarichi importanti prima ad Alba e poi sulle navi di Ferri e ci vorrebbe veramente molto per convincerlo a tornare a lavorare al Vulcano. Nelle prossime puntate vedremo le due donne fare un’offerta a Patrizio che il giovane rifiuterà per motivi economici. Non solo: in questa intricata trattativa si inserirà qualcuno che farà diversi danni cercando addirittura di danneggiare Patrizio. Chi sarà?

Un posto al sole, continuano i litigi tra Renato e Otello

La convivenza tra Renato e Otello si fa sempre più difficile e la tensione non accenna a diminuire. Neanche l’intervento di Raffaele è riuscito a riportare un po’ di sereno tra i due. Anzi, sembra aver peggiorato le cose. Tanto che l’ex vigile sarà in procinto di prendere una decisione sconvolgente che potrebbe peggiorare ancora di più i rapporti con Renato. Cosa farà Otello? Per scoprirlo non perdete l’appuntamento con Un posto al sole tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.