Un posto al sole: il ritorno di Ilenia Lazzarin sul set

Un posto al sole: Ilena Lazzarin torna in scena dopo la maternità

Da qualche tempo a questa parte, gli appassionati di Un posto al sole hanno dovuto fare i conti con l’assenza di Viola Bruni. La donna, trasferitasi a Torino insieme ad Eugenio e al loro piccolo Antonio, manca dalle scene da un bel po’ di puntate. Il motivo della sua assenza è dovuto alla prima maternità dell’attrice. Ilenia Lazzarin, infatti, come in molti ricorderanno, ha vissuto la grande gioia di diventare mamma lo scorso 1 gennaio 2019. Proprio con l’arrivo del nuovo anno, l’attrice ha dato alla luce il suo piccolo Raoul. Nato dall’amore tra la Lazzarin e il suo storico compagno Roberto, il bebè ha tenuto lontano dal set mamma Viola. Ma quando tornerà in scena la figlia della dottoressa Ornella Bruni?

Viola Bruni sta per tornare in scena in Un posto al sole

Come dichiarato in una recente intervista a Dipiù Tv, Ilenia Lazzarin sta per rientrare in campo. A tal proposito confessa: “Venerdì 25 ottobre tornerò in scena in Un posto al sole. Nell’ultimo anno non mi avete visto perché ero in maternità. Ora mio figlio ha dieci mesi e sono tornata a recitare“. Poi continua dicendo: “Il mio personaggio si era trasferito a Torino al seguito del marito Eugenio, che è magistrato. Quello è stato l’espediente per andare in maternità”. Dunque, telespettatori e fan di Viola mettetevi comodi: la vostra beniamina è pronta al rientro!

Ilenia Lazzarin e Roberto festeggiano un anno di matrimonio

Oltre al rientro sul set di Ilenia, ecco che l’attrice, insieme al marito Roberto, stanno per raggiungere un altro importante traguardo. Proprio il 27 ottobre festeggeranno il loro primo anno di matrimonio. La Lazzarin, a proposito del coniuge, spiega: “Mio marito non fa parte del mondo dello spettacolo, ha un’azienda che produce materiale per calzature“.