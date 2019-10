Un posto al sole, il futuro di Franco e Angela: parla Claudia Ruffo

Franco e Angela: l’amore vero di Un posto al sole

La storia d’amore tra Angela Poggi e Franco Boschi è di sicuro una delle più appassionanti di Un posto al sole. Dopo una serie infinita di tira e molla, amori e tradimenti (i più affezionati ricorderanno il povero Alessandro Palladini lasciato sull’altare), i due stanno finalmente vivendo un periodo di serenità e stabilità. Sono oramai lontane le inquietanti trame che li hanno visti protagonisti nelle ultime due stagioni della soap. Il Chuck Norris di Posillipo sembra aver definitivamente messo la testa a posto rimanendo lontano dai pericoli mentre Angela è sempre di più un punto di riferimento per gli abitanti della Terrazza. Bianca sta crescendo e di sicuro questo è un impegno che assorbirà molto le energie della coppia.

Per Claudia Ruffo recitare in Un posto al sole è “come lavorare a casa”

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo TV da Claudia Ruffo, la popolare attrice napoletana che interpreta il ruolo di Angela, i fan di Un posto al sole possono stare più che tranquilli: la coppia non ha nessuna intenzione di abbandonare la soap ma si candida a essere un punto di riferimento anche grazie alle nuove trame che gli autori hanno in serbo per loro. La Ruffo ha infatti dichiarato che: “Direi che per il futuro Angela e Franco saranno concentrati sulla loro famiglia, e dunque sulla piccola Bianca: del resto hanno un ruolo importante, quello di genitori. Ed è un compito che sento molto: sono mamma anche io e, naturalmente, adoro la mia Ginevra.”

Che cosa riserverà il futuro alla coppia più romantica di Upas?

Che cosa dovranno aspettarsi gli spettatori di Un posto al sole? Per la coppia si prospetta un futuro tutto “casa e famiglia”. Franco e Angela saranno finalmente genitori a tempo pieno concentrati completamente sulla loro figlia Bianca e la sua crescita. A Palazzo Palladini la piccola Bianca ne combinerà sicuramente delle belle per la gioia di tutti. Riuscirà l’impulsivo Franco a essere un padre attento e soprattutto calmo? Ce la farà Angela a gestire tutto? Non resta che seguire le prossime puntate di Un posto al sole per scoprirlo e per amare, ancor di più, questa magnifica coppia che dimostra ogni giorno che l’amore vero è più forte di tutto.