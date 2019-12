Un posto al sole, il futuro di Andrea non piace ad Arianna: cosa succederà

Un posto al sole, il futuro di Andrea si delinea sempre di più. Lo chef verso l’addio?

Il futuro di Andrea si sta delineando sempre di più. Lo chef è infatti tornato da Londra con un pesante segreto che non sa come confessare ad Arianna. Che ne sarà di uno dei personaggi storici di Un posto al sole? Sembra infatti che Pergolesi sia intenzionato a stabilirsi a Londra da sua figlia. Ma come la prenderà Arianna? Lascerà tutto per seguirlo e ricominciare una nuova vita? Dalle anticipazioni sulle prossime puntate si vedrà come Arianna non prenderà affatto bene le scelte del marito ed entrambi saranno messi davanti a scelte difficili. Sembra oramai a un passo l’addio di Davide Devenuto alla soap napoletana che gli ha donato popolarità. E tutti gli indizi confermano quest’idea: l’assunzione di un nuovo aiuto cuoco al Vulcano, i messaggi che ieri si mandava con Elena, Insomma, Andrea sta preparando la sua partenza.

Arianna non prenderà bene la decisione di Andrea

Eppure Andrea farà di tutto per coinvolgere sua moglie nel suo nuovo progetto di vita, ma la donna teme il cambiamento. Nei prossimi episodi di Un posto al sole Andrea chiederà a sua moglie Arianna di partire per Londra con lui ma riceverà una risposta negativa: Arianna non ha intenzione di seguirlo a Londra. Questo sarà un duro colpo per lo chef che gli farà riconsiderare molte cose. E lo stesso avverrà per Arianna: le anticipazioni sul futuro della coppia parlano di una bella crisi matrimoniale. Come andrà a finire? Per il momento l’unica certezza è che Andrea sta progettando il suo futuro lontano da Napoli, a Londra dove si trovano Elena e sua figlia Alice.

Un posto al sole, non solo Andrea e Arianna: i problemi di Alberto e il processo a Diego

Oltre alla decisione di Andrea, le prossime puntate di Un posto al sole si dedicheranno anche ad altri due casi importanti. Stiamo parlando del processo a Diego Giordano che avrà dei risvolti clamorosi e alla denuncia nei confronti di Alberto Palladini: Clara infatti deciderà di essere forte e di inchiodare l’avvocato alle sue responsabilità. Tutto questo non sarà facile, perché Alberto ha sempre mille risorse segrete. Verrà punito stavolta? Per scoprirlo, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai Tre.