Un posto al sole, Filippo confessa il tradimento: cosa succederà alla coppia

Un posto al sole: Filippo, messo alle strette da Serena, ha confessato il suo tradimento

Puntata ad alta tensione quella andata in onda ieri sera a Un posto al sole. Con un’interpretazione intensa e piena di sentimento, Serena (Miriam Candurro) è riuscita a far confessare tutto a suo marito Filippo. Sartori ha confessato di averla tradita a Tenerife con Viviana. D’altra parte la Cirillo aveva più di un sospetto, ed è bastato unire i pezzi del puzzle per arrivare alla verità. In un confronto drammatico Serena, in lacrime, ha lasciato Filippo il quale chiedeva di essere perdonato. La scena ha aperto anche un dibattito tutto interno ai fan affezionatissimi della soap napoletana: chi ha ragione? Filippo che in un momento di crisi si è consolato tra le braccia della bella Viviana oppure Serena, moglie tradita, che giustamente non ha nessuna intenzione di perdonare il marito? Adesso la situazione è questa: Serena, per il momento, non ha nessuna voglia di stare con Filippo e prenderà delle decisioni molto importanti sul loro rapporto.

Un posto al sole: Filippo cercherà in tutti modi di riconquistare l’amore di Serena

Nei prossimi episodi vedremo come questa situazione che si è creata tra Serena e Filippo avrà delle conseguenze anche sulla piccola Irene che risentirà della separazione tra i genitori. Filippo cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da sua moglie, sfruttando anche delle situazioni che succederanno al bed and breakfast. Riuscirà Serena a dimenticare tutto quello che è successo? C’è da dire che, nonostante tutto, Serena teme di perdere la sua famiglia e tutto quello che ha costruito e tornerà a più miti consigli. Le anticipazioni della prossima settimana ci svelano di un inaspettato viaggio che coinvolgerà Serena, Filippo e Irene.

Un posto al sole, Giulia si prepara a vivere un nuovo amore

Per una coppia che sta tendando di non lasciarsi, ce n’è un’altra che potrebbe formarsi: stiamo parlando di Giulia Poggi e di Marcello, l’uomo misterioso che la donna ha conosciuto su internet. I due sembrano sempre più affiatati e i contatti tra di loro sono sempre più assidui. Che la signora Poggi sia finalmente dimenticando la delusione avuta con Denis? Forse è ancora presto per dirlo, ma di sicuro sappiamo che nelle prossime puntate, Giulia e Marcello saranno sempre più vicini, tanto che l’uomo troverà anche il coraggio di farle una richiesta imbarazzante. Come la prenderà Giulia? Per scoprirlo, non perdete l’appuntamento con Un posto al sole in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì alle ore 20.45.