Un posto al sole: Elena torna sul set e Valentina Pace pensa al matrimonio

Un posto al sole: Valentina Pace quando torna sul set?

Un posto al sole. Valentina Pace, intervistata dalla rivista settimanale Nuovo, torna a parlare del suo ritorno sul set di Un posto al sole. Come ogni appassionato della soap ben ricorderà, Elena Giordano, il personaggio interpretato dall’attrice, si trova a Londra per motivi personali. Valerio Viscardi è stato fondamentalmente la causa della partenza di Elena. Dopo aver perso il bambino che portava in grembo, infatti, la donna ha scelto di partire per cercare di dare una svolta netta alla sua vita. Anche Alice, dopo un breve periodo, ha deciso di raggiungere la madre nella capitale britannica e, adesso, le due non compaiono sulla scena da un bel po’ di tempo.

Quando torna Elena Giordano da Londra?

Ma, se nella soap Elena è fuori Napoli, nella vita reale Valentina Pace si è dovuta allontanare dal set per via della gravidanza e del parto. L’attrice ha, infatti, avuto la gioia di dare alla luce la sua secondogenita Matilde. Il momento di immenso entusiasmo ha portato la Pace a dover rinunciare per un determinato periodo di tempo ad Un posto al sole e alla compagnia di tutti i suoi splendidi colleghi. La domanda che si pongono in tanti è quando potremo rivedere Elena in scena ma, soprattutto, cosa succederà al suo tanto atteso ritorno da Londra? Intanto la Pace anticipa: “Sarò sul set a breve, ma sarò in video dopo le vacanze estive”.

Valentina Pace si sposa

L’attrice, oltre ai vari progetti professionali, ha anche in mente l’idea di convolare a nozze col suo amato Stefano. Ma quando accadrà tutto questo? Valentina dice: “Aspetterò che la piccola cresca un po’, voglio che siano le mie figlie a portare le fedi e i confetti”. Dunque, aspettando il matrimonio, non ci resta che attendere le nuove puntate di Un posto al sole.