Un Posto Al Sole: Elena e Valerio contro tutti? Ecco cosa svela Valentina Pace

Un posto al sole, tra Elena e Valerio come andrà a finire? Ecco cosa rivela Valentina Pace

Nelle ultime settimane, nella soap Un Posto al sole, abbiamo potuto assistere alla nascita di un nuovo sentimento. Tra Elena Giordano e Valerio Viscardi, infatti, sembra essere sbocciata la passione vera. I due, però, non hanno ancora fatto i conti con l’astuzia di Marina Giordano, madre di Elena. E, se fino a poche puntate fa, l’imprenditrice si è trovata a dover combattere tra la vita e la morte a causa del terribile incidente stradale, dalla prossima settimana tornerà in piedi più forte che mai. Come prenderà la relazione tra la figlia e il suo acerrimo nemico interpretato dall’attore Fabio Fulco? Valentina Pace, attrice che veste i panni di Elena, svela alcuni retroscena al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Elena e Valerio, amore al capolinea dopo il risveglio di Marina?

La stessa attrice rivela: “Ma credete davvero che Elena sarà felice? Io non troppo“. E, con questo, la Pace sembra aver svelato tutto quello che i telespettatori volevano. Ma, alla domanda del giornalista su come andrà a finire questa strana storia con Valerio, Valentina continua dicendo: “Non posso dirvelo con certezza, ma di sicuro le famiglie si metteranno in mezzo. Si tratta di un amore sincero, una passione vera. Tuttavia saranno gli eventi a ostacolarla”. E, subito dopo sembra dare quasi un consiglio ad Elena: “A volte vorrei dire al mio personaggio, così ingenuo, di svegliarsi e di smetterla di credere a tutte le bugie che le dicono”.

Valentina Pace, oggi in gravidanza, resterà sul set fino a dicembre

Valentina Pace, come da lei stessa annunciato qualche settimana fa, è in dolce attesa della sua secondogenita. La piccola Matilde, infatti, dovrebbe nascere a febbraio. A proposito della nascita, l’attrice rivela quali saranno i suoi tempi di pausa da Un posto al sole: “Sarò sul set, penso, fino a dicembre, per poi tornare verso maggio”.