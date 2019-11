Un posto al sole, Diego patteggia: ecco quando tornerà a casa

Un posto al sole: Raffaele consiglia a Diego di accettare il patteggiamento

La situazione di Diego sembra essere arrivata a una svolta. Il ragazzo, consigliato dal padre e spinto dai suoi avvocati, sembra deciso ad accettare il patteggiamento per il tentato omicidio dell’avvocato Leone. La vicenda sta sconvolgendo le vite di alcuni protagonisti di Un posto al sole, primo fra tutti Raffaele che non riesce a darsi pace per quanto sta succedendo al figlio. Accettando il patteggiamento Diego potrà tornare finalmente a casa dai suoi cari e da lì magari riuscirà a ricordare con più serenità e lucidità quanto accaduto quella maledetta notte. Nel frattempo la rosa dei sospettati potrebbe ampliarsi: il padre di Maurizio Mennella sembra oramai essere fuori gioco, ma le ombre su Delia e Jacopo rimangono fitte. Chi sarà realmente coinvolto? Quale sarà, infine, il vero motivo che ha portato all’investimento di Leone?

Un posto al sole, Diego patteggia e uscirà di prigione: le anticipazioni

Accettando il consiglio di un deciso Ugo e di Niko che ancora fatica a convincersi, Diego uscirà di prigione. Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo il ritorno di Diego a Palazzo Palladini, accolto e circondato dall’affetto dei suoi familiari. Certo il ragazzo dovrà fare i conti con i commenti spietati che gli verranno rivolti dal mondo dei social che l’ha già condannato senza appello. Ma la vicinanza della sua famiglia sicuramente gli farà bene. Raffaele forse riuscirà a trovare almeno “una puntata di pace” dopo l’angoscia di cui è stato protagonista in queste settimane. Intanto le indagini per scoprire il colpevole continuano e i colpi di scena non sono esclusi. Troppe sembrano essere le persone coinvolte in questa vicenda.

Un posto al sole, i possibili risvolti del caso Leone: cosa vedremo

Diego rimane comunque il sospettato numero uno. Ma il comportamento dei familiari di Aldo Leone nelle ultime puntate non è stato di certo limpido: Delia cova un risentimento, comprensibile, nei confronti del marito e Jacopo, il loro figlio, sembra nascondere un atroce segreto di cui sua madre sembra essere a conoscenza. Il ritorno a casa di Diego riuscirà a squarciare il buio che avvolge questa vicenda? Per scoprirlo, Un posto al sole vi aspetta tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.