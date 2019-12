Un posto al sole, Diego rifiuta il patteggiamento: come reagirà Aldo Leone

Un posto al sole, Diego ha rifiutato il patteggiamento. Come reagirà l’avvocato Leone?

L’ultima puntata di Un posto al sole ha avuto un risvolto clamoroso: Diego Giordano ha infatti rifiutato il patteggiamento. Quando tutto sembrava oramai deciso, il ragazzo ha avuto un ripensamento decisivo. Forse l’incontro con la donna che gli ha ricordato la lezione di sua madre, ha spinto Diego a confidarsi con Raffaele, rinunciare al patteggiamento e a cercare di dimostrare la sua innocenza. L’avvocato Leone è rimasto molto contrariato da questa scelta del ragazzo: era sicuro di averlo corrotto con il denaro salvando così suo figlio Jacopo. Che adesso invece non è più al sicuro. La storia del tentato omicidio a Leone è di sicuro a un punto di svolta: tutte le responsabilità stanno per venire fuori e a farne i conti saranno tutti i protagonisti di questa storia. Come reagirà Delia che aveva già programmato tutto? E Jacopo riuscirà a reggere il peso della situazione?

Un posto al sole, tutta la famiglia Giordano vicino a Diego

Le prossime puntate di Un posto al sole porteranno a Palazzo Palladini graditi ritorni. Tornerà Viola con tutta la sua famiglia proprio per stare vicino a suo fratello Diego in queste fasi così delicate del processo. Quello che sappiamo dalle anticipazioni è che il giudice e il pubblico ministero non prenderanno affatto bene questo cambio di idea di Diego. L’atteggiamento del ragazzo non convincerà i rappresentanti della legge che vorranno vederci più chiaro. Anche Leone correrà ai ripari, cercando delle nuove strategie per ottenere il suo scopo. Riuscirà nel suo intento? Quel che è sicuro è che nei prossimi episodi questa vicenda sarà ancora centrale nelle trame di Un posto al sole e Diego finalmente scoprirà il suo destino giudiziario e sarà pronto per ricominciare una nuova vita anche grazie all’aiuto della sua famiglia.

Un posto al sole tra denunce e partenze: le anticipazioni della settimana

A tenere alta la tensione sarà anche la situazione tra Alberto e Clara. La ragazza infatti, grazie all’aiuto di Angela e Susanna, denuncerà Palladini andando però incontro alle pressioni che l’avvocato farà su di lei. Puntate movimentate anche per quanto riguarda il fronte delle partenze: Andrea è deciso a raggiungere Alice ed Elena a Londra contro il parere di Arianna mentre Otello fa le valige e si trasferisce da Serena. Per scoprire come andrà, non perdete le prossime puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.