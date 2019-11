Un posto al sole, Diego torna a casa: ecco quando uscirà dal carcere

Un posto al sole: Diego finalmente uscirà di prigione

Buone notizie per Diego Giordano. Il ragazzo finalmente uscirà di prigione e farà ritorno a casa. La situazione del caso Leone, che sta dividendo gli spettatori di Un posto al sole, si sta rapidamente evolvendo. Delia ha confessato ad Aldo che il colpevole è Jacopo mentre Diego sta per far ritorno a Palazzo Palladini. Il ragazzo ha infatti accettato di patteggiare e il giudice sembra ben disposto a concedergli gli arresti domiciliari per la gioia di suo padre Raffaele. Diego infatti non è Alberto Palladini, è molto più fragile e la permanenza dietro le sbarre lo sta provando psicologicamente. A maggior ragione, come si è scoperto, che è anche innocente. Ma cosa succederà adesso? Le prossime puntate mostreranno il ritorno di Diego a casa, ma da colpevole comunque, e la cosa lo porterà a confrontarsi anche con l’odio gratuito che i social network gli riverseranno contro.

Diego è innocente ma Jacopo confesserà la verità?

I prossimi episodi di Un posto al sole saranno incentrati da una parte sul ritorno di Diego e dall’altra sullo tsunami che ha investito la famiglia Leone. Aldo ha rimandato la data di inizio della sua convivenza con Beatrice e si scontrerà con sua moglie Delia su come affrontare ciò che ha fatto Jacopo, Delia vorrebbe nascondere tutto e continuare come se nulla fosse successo. Ma a farne le spese sarebbero tutti: Jacopo, Diego, Aldo. Leone tornerà a casa dalla famiglia ma la tensione che si respirerà nelle prossime puntate sarà talmente evidente, da tirarsi dietro più di qualche legittimo sospetto.

Un posto al sole: Patrizio torna per aiutare Diego

Altra gradita sorpresa a casa Giordano-Bruni: chef Patrizio è tornato in anticipo da Tenerife per stare vicino a suo fratello Diego. Nelle prossime puntate vedremo Patrizio che darà una grande mano a Diego per riprendersi dopo il periodo in carcere; l’intraprendenza del ragazzo si rivelerà anche utile per scoprire dettagli importanti su quella maledetta notte. I tre Giordano sono di nuovo insieme per la gioia di papà Raffaele. Per vederli tutti e tre in azione, l’appuntamento è con Un posto al sole dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su RaiTre.