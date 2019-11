Un posto al sole, Delia confessa tutto ad Aldo: ecco come reagirà l’uomo

Un posto al sole: Delia dice tutta la verità ad Aldo

Un posto al sole ieri ha regalato una puntata dalle forti emozioni. Spinta dal voler tenere legato a sé suo marito, Delia ha finalmente confessato a Leone (Luca Capuano) tutta la verità sulla notte dell’incidente. Il colpevole è Jacopo, loro figlio. È stato infatti il ragazzo, dopo aver seguito il padre, a mettersi al volante dell’auto di Diego Giordano e a investirlo. La rivelazione di Delia ha scioccato Aldo Leone per innumerevoli motivi: cosa ha fatto suo figlio? Allora Diego Giordano è innocente? Come ha potuto un figlio arrivare a tentare di uccidere il proprio padre? Si sta delineando uno psicodramma familiare a tinte fosche di cui la rivelazione di Delia è soltanto la punta dell’iceberg. Una famiglia dell’alta borghesia napoletana che rischia di naufragare a causa delle bugie e dei non detti da parte dei suoi componenti. E al momento chi ne sta facendo le spese è proprio Jacopo.

Un posto al sole: Diego è innocente

Con la rivelazione di Delia si è finalmente scoperta una cosa fondamentale: Diego è innocente. Il Giordano intanto ha accettato di patteggiare con la giustizia proprio perché nessuno credeva alla sua innocenza. Cosa succederà ora? Nelle prossime puntate Diego uscirà di prigione e farà ritorno a casa. Ma non perché Jacopo confesserà la sua colpevolezza. Leone è confuso non sa cosa fare: da uomo di legge vorrebbe far trionfare la giustizia ma da padre sa benissimo che una confessione del genere rovinerebbe la vita di suo figlio Jacopo per sempre. A farne le spese sarà anche la sua storia d’amore con Beatrice.

Un posto al sole: quale futuro per Aldo e Beatrice?

Beatrice sembrava aver raggiunto la felicità dopo la dolce dichiarazione di Aldo. Ma quanto successo cambia tutto: Leone non se la sentirà di abbandonare la sua famiglia proprio adesso, in questa situazione. Di sicuro la sua convivenza con Beatrice verrà rimandata a data da destinarsi. E chissà che Delia non abbia gli strumenti giusti per convincere il bell’avvocato a non lasciare il tetto coniugale. Per scoprire come andrà a finire questa incredibile storia, non perdete l’appuntamento con Un posto al sole, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.