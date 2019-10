Un posto al sole: la nuova vita di Claudia Ruffo con il suo Roy

Nuova vita e nuovo amore per Claudia Ruffo di Un posto al sole

Claudia Ruffo, l’Angela Poggi dalla prima puntata di Un posto al sole, si è sposata due volte. La prima sul set di Upas, per finzione, con Franco Boschi. La seconda, quella vera, è stata con Mario Cirino Pomicino, figlio dello storico esponente della Democrazia Cristiana e padre della sua unica e amatissima figlia, Ginevra. Il matrimonio tra i due è però finito e Claudia ha ritrovato la serenità e l’amore grazie al suo nuovo compagno Roy. L’uomo che ha fatto di nuovo battere il cuore all’eroina romantica di Upas è un imprenditore napoletano di 41 anni, totalmente lontano dal mondo dello spettacolo, e tra i due è stato amore travolgente al primo sguardo. Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv racconta infatti Claudia: “È speciale, mi ha conquistata subito”.

Claudia Ruffo: “Roy è stato un regalo, una grande sorpresa”

Con un matrimonio appena finito alle spalle, Claudia Ruffo non immaginava di provare di nuovo un sentimento così forte. Ma l’amore è imprevedibile e arriva quando meno lo si cerca. Un nuovo amore, una nuova vita e una nuova prospettiva: “Anche il mio ex marito ha un’altra compagna. Insomma, la vita sta andando avanti per entrambi e devo dire che Roy è stato un regalo, una grande sorpresa”. Stando così le cose, si prospetta un futuro roseo per la bella Claudia, considerata una delle attrici più sensuali della fiction italiana e apprezzata anche fuori dai confini di Un posto al sole.

Claudia Ruffo: “Mi sa colpire e travolgere in ogni momento”

Claudia Ruffo non riesce a contenere la sua gioia per questo nuovo amore che traspare in ogni cosa che dice sul suo Roy. È un fiume in piena: “Ci sono tante cose belle da dire su di lui. È una persona davvero speciale”. La felicità di Claudia è tutta racchiusa in questa frase: ” Sì sono felice. Roy è il nuovo sole della mia vita. E non voglio aggiungere altro”. E a proposito di sole, sicuramente Roy non si perderà neanche una puntata di Un posto al sole soprattutto quando c’è la sua Claudia. Complimenti Roy, hai trovato anche tu un posto al sole!