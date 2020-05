Un Posto al Sole Classic non va in onda il 15 maggio 2020: il motivo

Un Posto al Sole Classic non va in onda oggi 15 maggio 2020: il motivo

Un Posto al Sole – Classic non andrà in onda oggi 15 maggio 2020. La soap opera di Rai Tre lascerà spazio a Che storia è la musica, show con protagonista Ezio Bosso, il pianista che emozionò l’intera Italia al Festival di Sanremo 2016 e che è morto nelle scorse ore. La Rai ha così scelto di omaggiare il compositore cambiando la programmazione della terza rete e riproponendo lo spettacolo del musicista per ricordarlo. ‘Che Storia è la musica’ è un format che è stato trasmesso per la prima volta nel giorno di Natale 2019, in prima serata (sempre su Rai Tre). Stasera il servizio pubblico lo rispolvera per salutare il compianto artista.

Un Posto al Sole lascia il posto allo spettacolo di Ezio Bosso

La notizia della scomparsa di Bosso è giunta nella mattinata odierna, lasciando il mondo della musica, dello spettacolo e della cultura a lutto. Ezio si fece conoscere dal grande pubblico nel 2016, quando fu invitato da Carlo Conti come ospite al Festival di Sanremo. Fu protagonista di un’esibizione travolgente ed emozionante. “Aveva tanto ancora da regalare, per farci emozionare e sognare. Poteva insegnarci ancora molto Ezio, talmente tanto da lasciarci in estasi”, ha commentato Conti a Fanpage.it, dopo aver saputo della morte del musicista.

Ezio Bosso, l’addio di Alba Parietti

Anche Alba Parietti, che è stata molto amica di Ezio, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sua scomparsa. La showgirl ha scritto dai suoi profili social un messaggio di affetto, pieno di dolore: “Ciao Ezio… questo non lo posso accettare… troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare, non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza. E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso.” E ancora, in una Stories Instagram: “Ciao Ezio, ti ho amato moltissimo”.