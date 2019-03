Un posto al sole: l’attore che interpreta Ciro svela delle novità su Franco

Un posto al sole: l’attore che interpreta Ciro si racconta

Un posto al sole. In un periodo abbastanza movimentato della soap di Rai Tre, ecco che Ciro entra nella vita di Franco. Boschi, come ogni appassionato di Un posto al sole ben saprà, ha subito due brutali aggressioni. La prima è avvenuta in garage, suo luogo di lavoro, dagli uomini di Gaetano Prisco. Durante la seconda, quella letale, l’uomo è rimasto nuovamente colpito da Manlio Picardi. Nel tentativo di difendere sua suocera Giulia, Franco ha avuto la peggio contro il colonnello e, cosi, è finito a terra privo di conoscenza. A soccorrerlo ed aiutarlo, come sempre, ecco che interviene il solito Ciro: ragazzo napoletano che in passato è stato aiutato da Boschi per via del suo passato non proprio brillante..ma stavolta è lui a voler ricambiare il favore e supportare Franco in tutto e per tutto!

Vincenzo Alfieri regala qualche anticipazione ai telespettatori di Un posto al sole

L’attore che presta il suo volto a Ciro Esposito è Vincenzo Alfieri, di anni 27. Quest’ultimo rilascia una lunga intervista al settimanale Vero Tv nella quale spiega: “Il mio personaggio è entrato in scena nel 2016, 3 anni fa. Da allora ogni tanto ricompare e in queste puntate sta avendo un ruolo molto importante”. Dopodiché racconta di trovarsi abbastanza bene sul set di Un posto al sole: “Ritengo sia un’ottima palestra per un attore perché si ha la possibilità di lavorare con diversi registi”.

Nelle prossime puntate ecco cosa accadrà al migliore amico di Ciro

Quando viene chiesto ad Alfieri con chi degli attori abbia legato di più, questo risponde: “Sicuramente con Peppe Zarbo, con lui ho più scene rispetto agli altri”. A proposito di Zarbo, nella soap Franco Boschi, Ciro anticipa: “Posso dire che Ciro starà molto vicino a Franco e alla sua famiglia nelle conseguenze che ci saranno in seguito agli arresti domiciliari di Prisco”. Boschi, come avremo modo di vedere, subirà dei gravi danni fisici.