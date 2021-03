Un posto al sole, attori positivi: set chiuso per il Coronavirus

È stato temporaneamente chiuso il set di Un posto al sole, la popolare soap opera di Rai Tre. Due attori del cast, i cui nomi non sono stati al momento divulgati, sono risultati positivi al test rapido che sono costretti a fare con una certa regolarità. Come da prassi il protocollo è scattato all’istante: isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti i set di Via Marconi. La notizia è stata diffusa da Fanpage.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal portale, il set dovrebbe riaprire lunedì con la convocazione di un gruppo diverso di attori, rispetto a quanto previsto nelle ultime ore da produttori e sceneggiatori. La produzione dunque non si è fermata del tutto, come accaduto di recente ad un’altra soap Rai: Il Paradiso delle Signore. Un’attrice, Arianna Montefiori, ha contratto il virus ma le riprese non si sono mai fermate.

Di fatto Un posto al sole e Il Paradiso delle Signore, le soap di successo di mamma Rai, si sono fermate solo durante la prima ondata di Coronavirus in Italia, quando eravamo tutti impreparati sull’argomento. Successivamente si è tornato a girare, seppur con le dovute accortezze richieste dall’epoca in cui stiamo vivendo. Un toccasana per i tanti lavoratori del mondo dello spettacolo, molti dei quali fermi da un anno a causa della pandemia.

Coronavirus, Un posto al sole continua ad andare in onda

Ad oggi il set di Un posto al sole è fermo ma la produzione va regolarmente avanti. Questo breve stop non avrà alcuna ripercussione sulla programmazione. Negli episodi in onda da lunedì 29 marzo 2021 a venerdì 2 aprile 2021, Filippo deciderà di partire per Milano per sottoporsi a un secondo consulto medico.

Intanto, Clara riceverà una notizia che la getterà in uno stato di profonda prostrazione. Poi, prenderà una decisione definitiva sul suo rapporto con Alberto.

Di recente Un posto al sole ha detto addio a uno dei suoi storici personaggi: la malefica Marina, interpretata da Nina Soldano. L’appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai Tre.