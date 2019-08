Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 agosto: Alberto scopre la verità

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Vittorio è ormai sempre più in crisi per via della sua situazione sentimentale. Il ragazzo ha tradito la sua fidanzata con Anita e non sembra darsi pace. Chi sceglierà tra le due? Intanto tra Leonardo e Serena si è innescato qualcosa di veramente troppo strano. E..tra i due, nelle prossime settimane, succederà qualcosa di inaspettato. Ma ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana, dal 5 al 9 agosto 2019!

Lunedì

Serena si decide ad affrontare Leonardo. Renato tenta di riavvicinarsi a Nadia ma questo potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang. Salvatore Cerruti, sempre più innamorato di Michele Saviani, spreca un’occasione davvero irripetibile.

Martedì

Alex è sempre più sotto pressione da vari fattori: il lavoro al Vulcano, la convivenza con Mia e il difficile momento con Vittorio. Decisa a mettere la sua famiglia al primo posto e davanti a tutto, Serena prende una decisione alquanto drastica. Reduce da una giornata da dimenticare, Renato troverà conforto in un inaspettato incontro.

Mercoledì

Vittorio continua ad essere attratto e distratto da Anita. Alberto Palladini si reca a casa di Marina Giordano per capire meglio quale sia il rapporto che lega la donna ad Arturo. Mentre le divergenze con Nadia emergono sempre di più, Renato inizia ad apprezzare un’altra donna.

Giovedì

Alex entra completamente in crisi e fatica a gestire la situazione. Dopo aver scoperto che Arturo, in realtà, è il padre di Marina, Alberto cerca di girare l’intera vicenda a suo vantaggio. Salvatore è depresso per essersi lasciato sfuggire l’uomo dei sogno, ma il destino ha in serbo qualcosa di speciale per lui.

Venerdì

Una singolare proposta di Patrizio a Roberto Ferri potrebbe far trascorrere ad amici e parenti di Palazzo Palladini una divertente giornata. Vittorio, completamente diviso tra Anita e Alex, arriva finalmente a prendere una decisione definitiva. La cameriera Clara incappa in un equivoco con Alberto Palladini e, questo, la ferirà profondamente.