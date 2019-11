Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 novembre: Diego resta in carcere

Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole: anticipazioni dal lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre

Le prossime puntate di Un posto al sole non deluderanno le aspettative degli affezionati. Le trame settimanali della soap si concentreranno ancora sul tentato omicidio dell’avvocato Leone e sulle indagini conseguenti. Diego è ancora in carcere e questo sta dividendo gli affezionati dell’intramontabile soap napoletana: c’è chi lo ritiene già colpevole senza neanche processo (si veda alla voce Silvia Graziani) e chi invece crede che sia solo vittima della sua rabbia ma che non abbia mai potuto compiere un gesto del genere. Graditi ritorni a Palazzo Palladini: stiamo parlando di Viola ed Eugenio, tornati alla base per stare vicini lui all’amico fraterno Aldo, lei alla sua famiglia in particolar modo a Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini è infatti quello più scosso per quanto sta accadendo all’amato figlio e nelle prossime puntate farà di tutto per dimostrare la sua innocenza. Nelle trame di questa settimana ritroveremo anche Filippo e Serena sempre più in crisi mentre Mariella deve ancora adattarsi al suo nuovo nucleo familiare.

Lunedì 4 novembre

Sempre più frustrato e tormentato per non riuscire a dimostrare l’innocenza di suo figlio Diego, Raffaele si rivolgerà all’unica persona in grado in questo momento di aiutarlo nella sua indagine private. Filippo, intanto, tornato dal viaggio di lavoro a Tenerife è sempre più in difficolta nel suo rapporto con Serena e non riesce a tornare a casa.

Martedì 5 novembre

Determinato nell’aiutare suo figlio Diego, Raffaele coinvolge Franco nelle sue indagini personali e i due si imbatteranno in una serie di situazioni rocambolesche. Che cosa ha fatto Filippo a Tenerife? Il giovane Sartori è tornato con un peso dentro che gli impedisce di avere un confronto sereno con sua moglie.

Mercoledì 6 novembre

Ugo va a trovare Diego in carcere e decide di adottare una linea piuttosto dura con il ragazzo mettendolo di fronte alla sua situazione. Intanto l’aiuto che Franco Boschi sta dando a Diego potrebbe ritorcersi contro di lui e le persone vicine. Continuerà a occuparsi dell’indagine o più saggiamente si farà da parte? Giulia non riesce a farsi una ragione della fine della sua storia con Denis mentre Mariella soffre un pochino il nuovo assetto familiare, ma un’amica potrebbe venirle in aiuto.

Giovedì 7 novembre

La pista che aveva condotto al padre di Maurizio Mennella come possibile autore del tentato omicidio di Leone non sembra dare i risultati sperati, gettando Raffaele ancor più nella disperazione. Niko, osservando Delia, si convince che la donna nasconde qualche segreto. Bice, decisa ad aiutare Mariella, le presenta L’Uragano Ingrid che risolverà tutti i suoi problemi.

Venerdì 8 novembre

Tutti gli indizi riguardanti il caso Leone sono sul tavolo: è ora di comporre il puzzle di quella maledetta notte. Ma Diego si deve fidare di suo padre, di Niko e di Ugo. Andrea è in partenza per Londra destinazione Alice ma il suo volo sarà alquanto turbolento. Non resta che seguire le nuove puntate di Un posto al sole in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 20.45 su RaiTre.