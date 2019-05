Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 giugno: Mariella rifiuta Guido

Un posto al sole: tutte le anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2018

Un posto al sole. La situazione che vede come protagonista Patrizio diventa man mano sempre più complicata e delicata. I genitori scoprono che il ragazzo fa uso di anfetamine e cercano di riportarlo sulla retta via, seppur il percorso da seguire non sarà sicuramente facile. A tutto questo si aggiunge Rossella che prova a parlarne con il diretto interessato..ma è sempre una discussione accesa tra i due. Intanto ricordiamo che anche nella prossima settimana, Un posto al sole si fermerà nella serata di giovedì 6 giugno per via di un’altra importante partita di calcio. Di seguito tutte le anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2019!

Lunedì

Filippo è indeciso se farsi coinvolgere o meno nel progetto imprenditoriale del padre. L’accesa discussione tra Patrizio e Rossella potrebbe avere dei forti contraccolpi sul ragazzo.

Martedì

Marina è spietata nel portare avanti il suo piano ai danni di Alberto Palladini, ma un improvviso senso di colpa di Clara potrebbe mettere tutto in discussione. Sempre più in difficoltà per i continui ritardi sul lavoro, Alex scopre per caso che alla Terrazza c’è una stanza libera e vede improvvisamente la soluzione a tutti i suoi problemi. Cerruti si decide ad incontrare Michele per chiedergli di fare da padrino al piccolo Lorenzo.

Mercoledì

Copiando l’idea imprenditoriale di Roberto, Alberto spinge Marina ad allargare l’attività dei Cantieri anche sul settore del turismo. Alex attende fremente la risposta degli inquilini della Terrazza. Diventare parte della casa più abitata di Un posto al sole? Deciso a chiedere la mano di Mariella, Guido sceglie di parlarne prima con Assunta, sua ex moglie.

Venerdì

Mentre Guido è scioccato per l’inaspettato rifiuto della compagna, Mariella è travolta dai continui sensi di colpa per aver taciuto la verità sul piccolo Lorenzo. Alle prese con le proteste di Mia, Alex si confronta con Vittorio.