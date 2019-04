Un posto al sole, anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio: paura per Franco

Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Tommaso, figlio di Roberto, è tenuto in ostaggio dai malfattori e questo sembra turbare molto Filippo. Padre e figlio cercano in tutti i modi di darsi da fare per provare a liberare il ragazzo. Intanto Rossella è sempre più vicina a Mimmo. La ragazza, tramite alcuni collegamenti e anche grazie alla sua amica di università, è giunta alla conclusione che Mimmo è la stessa persona che vuole il male di suo padre. Riguardando il famoso video dell’aggressione al prof a scuola, Ross rimane esterrefatta nello scoprire che si tratta proprio del ragazzo appena conosciuto e a cui ha anche dato il numero di telefono. Tutto questo porta Michele a dover affrontare il ragazzo e mettere Rossella in guardia per ciò che potrebbe succederle. Ma come si evolverà l’intera vicenda? Ecco, di seguito, tutte le anticipazioni della prossima settimana, dal 29 aprile a 3 maggio. Inoltre, ricordiamo al pubblico della famosa soap di Rai Tre che Un posto al sole si fermerà la sera dell’1 maggio in vista della messa in onda del concerto di Roma.

Lunedì

Pronto a partire per il Messico, Filippo viene sorpreso dall’inaspettata decisione del padre Roberto Ferri. Vittorio è geloso di Fausto. Michele intima a Mimmo di stare alla larga da sua figlia Rossella.

Martedì

Marina apprende della repentina partenza di Filippo e Roberto. Nel frattempo i due arrivano in Messico. Giulia continua a controllare Denis di nascosto attraverso i social, quando lui le telefona annunciandole la sua partenza improvvisa per Napoli.

Giovedì

Mentre Serena è in ansia per le sorti del marito, Filippo e Roberto non sembrano fare passi avanti. Guido cerca di capire a cosa sia dovuto il malumore di Vittorio. Giulia e Denis sono arrivati al punto di chiarirsi. Vittorio intanto cerca di convincere Alex sulla sincerità dei suoi sentimenti.

Venerdì

Filippo è costretto a prendere una decisione fondamentale. Una nuova minaccia sta per abbattersi su Franco e Angela.