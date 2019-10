Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre: svolta sul caso Leone

Cosa succede nei prossimi episodi di Un Posto al Sole? Anticipazioni da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre 2019

La prossima settimana di programmazione di Un posto al Sole riserverà agli spettatori il gradito ritorno del Commissario Giovanna Landolfi che indagherà su quanto successo all’avvocato Leone. Protagonisti delle trame saranno Diego, sempre più in bilico e pieno di sensi di colpa, sua padre Raffaele che teme per la sorte di suo figlio ed Eugenio, cognato di Diego, che farà valere il suo intuito di magistrato per risolvere l’intricato caso. Ci sarà anche spazio per la storia di Giulia e Denis, quella di Vittorio e Alex e per la travolgente passione tra Marina e Fabrizio. Non mancheranno i soliti momenti di riflessione sulla cronaca contemporanea promossi da Michele Saviani.

Lunedì 21 ottobre

La preoccupazione di Raffaele per suo figlio Diego non accenna a diminuire. Cosa starà nascondendo il ragazzo? Intanto in Eugenio si insinua sempre il sospetto che possa essere stato proprio Diego a investire il suo amico Aldo Leone. Vittorio temendo che Alex possa aver scoperto il suo tradimento con Anita, chiede consiglio alla saggia Rossella.

Martedì 22 ottobre

Il commissario Landolfi scopre l’infedeltà coniugale di Leone. Questa scoperta fa crescere in Eugenio la certezza che Diego sia implicato nella vicenda. Venuta a conoscenza della proposta di rapporto aperto fatta da Denis a Giulia, Angela incita sua madre a ribellarsi.

Mercoledì 23 ottobre

Giulia decide di non pensare più alla sua storia con Denis perché le fa troppo male e troverà un modo per tenere la testa impegnata dedicandosi a Renato, che però non la prenderà bene. Diego è convinto di esser stato lui a investire Leone ed è quindi pronto ad assumersi le proprie responsabilità.

Giovedì 24 ottobre

Diego è oramai pronto a costituirsi mentre suo padre Raffaele protesta per questa sua decisione. Intanto Fabrizio Rosato è sempre più innamorato di Marina, tanto da proporre alla Regina di Ghiaccio una romantica fuga d’amore insieme. Fuga che vorrebbe fare anche Vittorio sempre più infastidito dal via vai che c’è a casa sua.

Venerdì 25 ottobre

Il caso Leone giunge a un punto di svolta decisivo. L’ultima puntata settimanale di Un posto al Sole ci regala Michele Saviani in un delicato incontro con i compagni di scuola di Mimmo e Maurizio: Arianna è combattuta e non sa se partecipare o meno.