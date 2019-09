Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 settembre: Marina è depressa

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Per Elena e Alice è tempo di partire per Londra. Le due stanno, quindi, per lasciare Marina, Andrea e tutta Napoli per trasferirsi definitivamente nella capitale britannica. Intanto abbiamo assistito alla grande paura di Alex nel non poter trovare la sorella minore Mia. La piccola, infatti, spaventata aveva deciso di fuggire via dalla Terrazza. Per fortuna il tutto si è poi concluso nel migliore dei modi. Ma cosa accadrà durante la prossima settimana nella famosa e longeva soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2019!

Lunedì

Filippo torna dal viaggio di lavoro e Serena prova ad allentare la forte tensione che si è creata tra di loro. Il ritorno di Mariella, Guido e Lorenzo potrebbe rappresentare un duro colpo per Vittorio ma anche per Sasà Cerruti. Raffaele è convinto che dietro alla gentilezza di Renato ci sia un secondo fine e prova a metterlo in guardia sui rischi che potrebbe correre.

Martedì

Marina è depressa per la partenza di Elena e Alice e per i problemi legati alla situazione del padre Arturo. Filippo e Serena sono sempre più in crisi e, ormai consapevoli di essere arrivati ad un punto morto della loro relazione, cercano comunque di dare una svolta al matrimonio. L’ipocondria di Cerruti ha dei risvolti inaspettatamente positivi.

Mercoledì

Mentre Marina cerca di convincere Arturo ad accettare gli arresti domiciliari, il mistero di Nino Rosato di ingarbuglia sempre di più. Dopo essersi confidata con Giulia, Serena prova a dissipare le tensioni con Filippo. Cerruti è costretto a rimandare il suo sogno d’amore.

Giovedì

Carla sembra non volersi rassegnare a stare lontano da Mia. Alex, intanto, fa sempre più fatica a reggere il peso della complessa situazione familiare. Dopo il duro confronto con lo zio, Fabrizio si ritrova a prendere una sofferta decisione che coinvolgere anche Marina.

Venerdì

Guido e Mariella sono sempre più uniti. Anita si presenta in radio per fare un’altra sorpresa a Vittorio. Comicamente tartassato dai suoceri, Franco si cimenta nell’allenamento più complicato della sua vita.