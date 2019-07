Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 luglio: Patrizio chef sullo yacht

Un posto al sole: tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Diego continua a non farsene una ragione sulla fine della sua relazione con Beatrice. Il ragazzo non accetta il distacco e la nuova storia della sua ex ragazza. Questo lo porta a soffrire e a chiudersi sempre di più. Raffaele è preoccupato e non sa come gestire la situazione. Intanto Marina Giordano continua ad attaccarsi sempre di più all’idea che Arturo sia suo padre. Ma sarà davvero questa la verità? Come andrà a finire l’intera vicenda sull’uomo misterioso? Non ci resta che attendere le nuovi avvincenti puntate della soap di Rai Tre. Di seguito tutte le anticipazioni della prossima settimana, dal 15 al 19 luglio 2019!

Lunedì

Patrizio torna improvvisamente a Napoli confessando di aver terminato lo stage ad Alba. Beatrice annuncia allo studio di aver ricevuto un’offerta di lavoro che intende accettare. Diego è sempre più depresso e si allontana un po’ da tutto e tutti.

Martedì

Marina prova a creare un rapporto con l’uomo misterioso che lei crede essere suo padre. Intanto Patrizio è infastidito dalla lontananza del fratello. Beatrice prende un’importante decisione. Filippo e Serena, impegnati nel progetto imprenditoriale, affrontano quotidianamente seri problemi.

Mercoledì

Marina scopre improvvisamente che Arturo ha un tumore e che non intende farsi curare. Filippo e Serena propongono a Patrizio di lavorare come cuoco sullo yacht della loro società.

Giovedì

Giulia si decide ad andare a trovare Denis. Durante la sua permanenza si imbatte in una spiacevole sorpresa che la porterà a cambiare tutti i suoi piani. Patrizio accetta la proposta di Serena e Filippo. Ora non resta che comunicarlo a Ferri.

Venerdì

Patrizio inizi a lavorare ufficialmente per Filippo, Serena e Ferri. Intanto Raffaele continua a preoccuparsi per Diego che non si fa sentire da molto tempo. Tornata da Berlino con Vittorio, Alex riceve una telefonata inaspettata.