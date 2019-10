Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 18 ottobre: Aldo in ospedale

Un posto al sole: di seguito ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Nadia lascia la casa di Renato per andare a vivere da un’amica. La donna vede l’interesse di Poggi nei confronti di Adele e decide di allontanarsi volontariamente. Intanto dopo la morte del padre, Marina cerca di scoprire cosa voleva dirle quest’ultimo prima di decedere. L’avvocato, consapevole di tutto, cerca di sviare la Giordano. Diego incontra Leone a Caffè Vulcano e non capisce più nulla. Ma cosa succederà nella prossima settimana in Un posto al sole? Ecco tutte le anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2019!

Lunedì

Dopo lo scontro con Aldo Leone, Diego si sfoga col padre Raffaele. Di passaggio a Napoli, Alice cerca di passare il suo tempo con Andrea che, però, sembra essere abbastanza distratto. Vittorio deve affrontare l’invadenza di Assunta e le difficoltà a concentrarsi sul lavoro.

Martedì

Beatrice cerca di tenere lontano Diego dalla sua vita. Aldo, intanto, comunica alla donna una decisione che potrebbe cambiare il loro futuro. Le cose potrebbero prendere una piega drammatica e inaspettata. Andrea e Arianna ottengono l’idoneità all’adozione, ma qualcuno non sembra essere entusiasta della notizia.

Mercoledì

Mentre Aldo è ricoverato in condizioni critiche, Delia si precipita in ospedale e riceve il supporto di Eugenio. Raffaele non riesce a mettersi in contatto con Diego. Alice si sente esclusa dalla vita del padre. Salvatore è al settimo cielo per un romantico pranzo col dottor Sarti.

Giovedì

Raffaele si decide ad affrontare Diego. Andrea capisce di aver sbagliato con Alice escludendola dal suo percorso di adozione. A causa della sua insicurezza, Cerruti sembra lasciarsi sfuggire l’occasione di vivere un nuovo amore.

Venerdì

Raffaele è sempre più in pena per il figlio Diego. Marina fa un accorato discorso ad Andrea, chiamato a mantenere gli impegni con Alice. Anita cerca di risollevare l’umore a Vittorio, sempre più sotto tono in radio.