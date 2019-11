Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 novembre: Diego torna a casa

Anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre: le novità sul caso Leone

La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole si preannuncia ricca di momenti emozionanti, situazioni leggere e colpi di scena. A catalizzare l’attenzione sarà, come sta succedendo oramai di settimane, il caso Leone. Diego è in carcere, Raffaele è disperato e Aldo deve fare chiarezza nella sua vita privata. Non mancheranno però anche i momenti comici affidati, questa volta, al duo Bice-Cinzia, un’inedita coppia che promette episodi esilaranti e scoppiettanti. Spazio anche per la linea rosa con il riavvicinamento tra Serena e Filippo, la nuova infatuazione di Giulia e la prima grande litigata tra Marina e Fabrizio. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su RaiTre.

Lunedì 11 novembre

Raffaele Giordano è sempre giù di morale: suo figlio Diego è infatti ancora rinchiuso in carcere e suo padre sta facendo l’impossibile per aiutarlo senza ottenere però i risultati sperati. Aldo prende coraggio e comunica a sua moglie Delia la fine del loro matrimonio, ignaro delle conseguenze che questo potrebbe avere. Bice intanto è pronta a incastrare Cinzia per il raggiro che sta facendo a Guido. Franco, aiutando Bianca a fare i compiti, si accorge che non sono così facili come sembrano.

Martedì 12 novembre

Raffaele è sempre più preoccupato per la sorte di suo figlio Diego. L’avvocato Leone farà una sconcertante scoperta che potrebbe fargli cambiare idea su molte cose. Angela è preoccupata per la nuova maestra di scuola di Bianca. Giulia è sempre più presa da Marcello tanto che la sofferenza per Denis sembra oramai un vago ricordo. Lo scontro tra Bice e Cinzia continua: chi avrà la meglio tra le due?

Mercoledì 13 novembre

Inaspettatamente da quando è iniziata tutta questa storia, Raffaele riceve una gradita sorpresa . Finalmente Aldo prende una decisione importante e definitiva riguardo la sua vita privata. Si avvicina il compleanno di Fabrizio e Mariana propone al compagno di festeggiare: le remore dell’uomo faranno insospettire la Regina dei Ghiacci e porteranno a una discussione tra i due. Bice ha fatto il suo affondo: Cinzia lascerà la casa della mamma di Guido?

Giovedì 14 novembre

Finalmente Serena riesce a coronare il suo sogno: l’acquisto dell’appartamento in cui aprirà il tanto desiderato bed & breakfast. Questa novità potrebbe portare anche a un riavvicinamento con Filippo. Le nuove circostanze costringono Beatrice ad allontanarsi da Aldo. Questa volta Niko porta una bellissima notizia a uno stanco Raffaele. Marina e Fabrizio sono in crisi per colpa dello zio di lui: come andrà a finire? La famiglia avrà la meglio sul loro amore?

Venerdì 15 novembre

Carla Parisi è al Vulcano e si troverà in una situazione che la metterà in difficolta non sapendo come uscirne. Tra Serena e Filippo la crisi sembra essersi risolta. Ma la puntata di venerdì di Un posto al sole avrà un solo grande protagonista: Diego. Il ragazzo è uscito dal carcere e torna a casa circondato dall’amore di tutta la sua famiglia anche se dovrà fare i conti con i giudizi, non teneri nei suo confronti, dei social.