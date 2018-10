Un posto al sole, anticipazioni dal 29 ottobre al 2 novembre: Marina in coma

Un posto al sole: tutte le anticipazioni della soap dal 29 ottobre al 2 novembre 2018

Un posto al sole. L’incidente stradale, nel quale sono rimaste coinvolte Marina e Vera, ha recato gravi danni all’imprenditrice madre di Elena. Le sue condizioni restano allarmanti e dal coma non sembra ancora svegliarsi. Intanto la piccola Viscardi viene convinta da Roberto a farsi curare in una clinica psichiatrica. Valerio approfitta del debole momento di Elena per avvicinarsi a lei, tant’è che tra i due scatta il primo bacio. L’atteggiamento di Michele viene mal interpretato dal compagno di Cerruti che, a sua volta, informa anche Silvia. Ma cosa accadrà la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni dal 29 ottobre al 2 novembre 2018.

Lunedì

Mentre Marina è in coma, Vera viene dimessa dall’ospedale ed è in partenza con Ferri per raggiungere la clinica in Svizzera. Michele vorrebbe chiarire la situazione con Tiziano.

Martedì

Valerio tenta di insinuare dei dubbi sul conto di Ferri. Intanto Vera trema all’idea che Marina possa risvegliarsi dal coma e raccontare tutto ciò che è accaduto prima dell’incidente. Grazie alla determinazione di Rossella, tra Patrizio e Vittorio torna finalmente il sereno.

Mercoledì

Vera e Roberto iniziano il loro viaggio e, intanto, Elena è sempre più in ansia per le drammatiche condizioni in cui versa la madre. Grazie ad un invito a cena di Raffaele, la tensione tra Beatrice e Diego sembra improvvisamente svanire. Niko e Susanna progettano di ampliare lo studio e Renato trova una soluzione abitativa per i due avvocati.

Giovedì

Renato Poggi propone a Niko e Susanna di andare a vivere da lui, dopo aver diviso l’appartamento in due parti. Elena e Alice vanno a fare visita a Marina ma, la donna non sembra dare alcun segno di vita. La cena organizzata da Raffaele porta ad un serio avvicinamento tra Diego e Bea.

Venerdì

Ferri comunica a Vera di dover far rientro a Napoli per occuparsi delle imprese. La piccola Alice e Elena continuano ad essere in pena per le condizioni critiche della Giordano. Intanto, Susanna non riesce a contattare la madre e…