Un posto al sole, Alberto contro tutti: cosa farà per fermare Clara

Un posto al sole, Clara ha deciso di denunciare Alberto: la reazione di Palladini

Un nuovo caso è ufficialmente scoppiato a Un posto al sole: stiamo parlando di quello che riguarda Alberto Palladini. Clara ha finalmente deciso di denunciarlo per quanto successo a casa sua e la reazione dell’avvocato non si è fatta attendere. La ragazza è molto preoccupata delle conseguenze che potrebbe avere questo suo gesto per la sua reputazione e, nonostante le rassicurazioni di Susanna sul fatto che queste siano informazioni riservate, non riesce comunque a stare tranquilla. E soprattutto, la reazione di Alberto non si è fatta attendere. L’avvocato ha prima finto un interessamento per lo stato d’animo della ragazza ma poi ha scagliato tutta la sua rabbia contro Franco che, impulsivo com’è, ha ceduto alla provocazione e ha colpito con un pugno in faccia il Palladini. Adesso Alberto userà quel pugno a suo vantaggio per tentare di far cambiare idea a Clara, anzi lo sta già facendo.

Un posto al sole, la denuncia di Clara porterà alla luce molte cose

Avere a che fare con Alberto Palladini, si sa, non è cosa semplice. E anzi il gesto di Clara scatenerà una serie di reazioni in tutti i protagonisti della storia e farà riaffiorare rancori mai sopiti da parte di Alberto ma non solo. La decisione di Clara sarà motivo di discussione anche tra Giulia e Angela che hanno posizioni diverse al riguardo. Dalle anticipazioni della settimana di Natale, sappiamo che proprio il giorno della Vigilia, Angela sperimenterà degli imprevisti legati al suo lavoro. Sicuramente non sarà un bel Natale per Clara e per lo stesso Palladini. La ragazza riuscirà a tenere duro su questa storia? Che conseguenze avrà il pugno che il buon Franco Boschi ha sferrato ad Alberto? Avrà conseguenze su tutta questa vicenda?

Arriva Natale a Palazzo Palladini… con qualche sorpresa!

Le prossime puntate saranno piene di sorprese per tutti. D’altra parte, è Natale e la magia del Natale contagia tutti. Sorprese belle per i piccolini di casa: Bianca e Jimmy vivranno un Natale davvero speciale. Sorprese preoccupanti per quanto riguarda Filippo: ci sarà una sua vecchia conoscenza, che verrà a turbare la sua ritrovata armonia familiare. Per scoprire chi sarà, Un posto al sole non ci lascia neanche sotto le feste e vi dà appuntamento tutti i giorni, da lunedì a venerdì su Rai Tre alle ore 20.45.