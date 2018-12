Un posto al sole, Nina Soldano: “Io e Marina Giordano siamo l’opposto”

Un posto al sole: Nina Soldano ci anticipa qualche novità sulla soap di Rai Tre

Un posto al sole. A parlare e a lasciare una breve intervista sul settimanale Vero, stavolta, è Nina Soldano. L’attrice che da ben 16 anni di cala completamente nelle vesti dell’agerrima Marina Giordano nella soap napoletana di Rai Tre. La Soldano svela alcune particolarità del suo personaggio che, ad oggi, sono ben note a tutti gli appassionati di Un posto al sole. Le dichiarazioni dell’attrice mettono in evidenza quanto lei sia assolutamente diversa da Marina. Dice Nina: “Io non mi comporterei mai come lei”. Nonostante questo, la Soldano ammette quanto sia legata alla sua imprenditrice Giordano. Di seguito ecco le parole di Nina Soldano su quel che avverrà nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole.

Nina Soldano e Marina Giordano sono completamente diverse

Durante l’intervista, l’attrice di Un posto al sole dichiara: “Marina è stupenda. È come una bambina che accompagno per mano da 16 anni. È una dolce creatura anche se a volte mi fa arrabbiare. Non mi comporterei mai come lei. Altre volte però mi fa anche gioire. La Giordano è pungente, cattiva, mentre io sono dolce e tranquilla. Lei è un treno sempre in corsa, vive tante vite. Mi diverto tantissimo ed è molto stimolante”. Poi continua parlando del lavoro sul set: “Sul set indosso i panni di Marina, ma quando il regista dice stop rimetto le mie scarpe da ginnastica e torno ad essere Nina”.

Nina Soldano ha conosciuto il suo fidanzato su Facebook

Nina racconta, inoltre, di aver conosciuto il suo attuale fidanzato su Facebook. Si chiama Teo e spesso appaiono insieme sui social mostrandosi uniti, felici e innamorati e, questo, la Soldano lo conferma. Le parole che, invece, spende per rivelare qualche piccola anticipazione, sono le seguenti: “Marina continuerà a fare di tutto per riprendersi il predominio sui cantieri. Non guarderà in faccia a nessuno, né Roberto, né Elena. Il suo unico obiettivo sarà tornare a essere in prima linea su tutto”.