Un posto al sole, il ritorno di Viola Bruni: ecco quando

Un posto al sole: ecco quando tornerà sul set Ilenia Lazzarin

Un posto al sole. Da ormai qualche mese, Viola Bruni è come sparita dal set. La donna si trova, come ogni appassionato ben saprà, a Torino insieme al figlio Antonio e al marito Eugenio. La coppia si è trasferita al nord per via del lavoro di lui: magistrato di fama. In realtà, invece, ricordiamo che l’attrice che presta le sue vesti a Viola è Ilenia Lazzarin. Esattamente qualche mese fa, quest’ultima è diventato mamma del suo primo bambino. Dunque, questo il motivo per cui si è dovuta allontanare dal set della soap napoletana. Ma quando tornerà Viola in Un posto al sole? Sulla rivista settimanale Dipiu Tv troviamo la risposta alla domanda che tutti i telespettatori si pongono.

Ilena Lazzarin annuncia il suo ritorno sul set

Una lettrice della famosa rivista di cui sopra chiede alla Lazzarin quando farà il suo rientro a Napoli e sul set. La risposta dell’attrice arriva immediata: “Rispondo subito alla domanda. Si,Viola tornerà sul set di Un posto al sole. Già a settembre sarò sul set e credo che da metà ottobre andrà in onda la puntata del mio ritorno”. Dunque, mistero risolto. La figlia della dottoressa Ornella Bruni è quasi pronta a ricominciare e a riprendere in mano la vita di Viola Bruni, il personaggio che interpreta ormai da tantissimi anni su Rai Tre.

Ilenia è diventata mamma del piccolo Raoul

In merito alla sua nuova vita da dolce mammina, Ilenia Lazzarin spiega: “Mi sono assentata per la più bella ragione possibile. Lo scorso gennaio sono diventata la felicissima mamma di Raoul, che ho avuto con mio marito Roberto”. Dunque, il ritorno delle neo mamme Viola Bruni e Elena Giordano, rispettivamente Ilenia Lazzarin e Valentina Pace, sta per arrivare. Tutti pronti per riaccoglierle in famiglia?