Davide Devenuto lascia Un posto al sole? “C’è un po’ di stanchezza”

Un posto al sole: Davide Devenuto lascia la soap?

Un posto al sole. Padre di Alice e marito di Arianna, la sua presenza è sempre stata fondamentale all’interno della soap. Lui è Andrea Pergolesi, uno dei volti più amati dall’intero pubblico di Un posto al sole. Da sempre definito inaffidabile sopratutto dall’acerrima Marina Giordano. Un personaggio che regala perenni sorrisi ai telespettatori e di cui non ci si stanca veramente mai. La sua simpatia è sempre stata il suo principale marchio di fabbrica e questo l’ha portato ad essere super famoso e riconosciuto dappertutto. Ricordiamo, inoltre, che l’attore che si cala quotidianamente nelle vesti di Andrea, Davide Devenuto, ha avuto la possibilità e la fortuna di incontrare anche l’amore sul set della soap. Lei è la bellissima e affascinante Serena Rossi che in Un posto al sole interpretò Carmen Catalano, fidanzata di Filippo.

Andrea di Un posto al sole pronto ad abbandonare il cast?

In una recente intervista sulla rivista Intimità, lo stesso Davide Devenuto ha pubblicato espresso di avvertire una certa stanchezza per via del lavoro. Questo cosa lascia intendere? Probabilmente l’attore avrà intenzione di salutare definitivamente il cast di Un posto al sole? Ecco qual è la risposta di Andrea: “Non nego che l’idea mi sfiora parecchie volte, fare da pendolare da Napoli a Roma non è proprio semplice per me”. Quindi, quanto detto dall’attore e riportato dalla rivista lascia chiaramente intendere che Andrea non avrà lunga vita all’interno dell’amata soap di Rai Tre.

L’attore ha intenzione di lasciare Un posto al sole

Nell’esprimere la sua intenzione, Davide non nasconde che il tutto crea un enorme magone. Dire addio al suo personaggio rappresenterebbe una situazione non poco facile. Dopo tantissimi anni e dopo essersi abituato, Devenuto ammette che non sarebbe semplice affrontare questa nuova realtà senza Un posto al sole. Cosa deciderà di fare?