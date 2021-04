Un passo dal cielo, Enrico Ianniello ha trovato fidanzata sul set

By

Stasera giovedì 15 aprile terzo appuntamento con Un passo dal cielo 6. La fiction verrà trasmessa come sempre su Rai 1 in prima serata. Tra ritorni e novità ci sono anche i personaggi principali come il commissario Vincenzo Nappi che con le loro vicende allietano il pubblico della rete ammiragli e gli fanno compagnia.

A questo proposito, tra le curiosità che possiamo annoverare legate alla fiction di Un passo dal cielo c’è n’è una che riguarda la vita privata proprio di Enrico Ianniello che interpreta per l’appunto il commissario Nappi, fratello della splendida Manuela, il cui ruolo è di Giusy Buscemi.

In un intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di essersi innamorato qualche hanno fa proprio sul set della longeva serie tv. Alla rivista Enrico Ianniello ha raccontato che la sua attuale compagna Gabriella Roca era la controfigura della sua ex Silvia nella serie. Quest’ultima infatti sostituiva l’attrice Gaia Bermani Amaral nelle scene a cavallo. E lì tra i due è scoppiato l’amore.

Ma come è nata la loro relazione? Lo racconta lo stesso commissario Vincenzo Nappi: “La cosa divertente è che alla fine mi sono ritrovato a baciare la controfigura. E da qual bacio è nata una storia d’amore”. Alla rivista Enrico Ianniello ha anche svelato di vivere con lei a Barcellona ora, di stare insieme all’ex controfigura di Silvia da 10 anni e di avere anche un bambino, il piccolo Lorenzo.

E se vi state chiedendo per quale motivo la coppia abbia deciso di andare a vivere proprio in Spagna è perché lì abita anche il primogenito dell’attore, nato da una precedente relazione. Ma pure perché nel Paese straniero si trovano bene e vivono una vita dedita alla tranquillità tra mare e collina.

Enrico Ianniello, chi è la sua compagna

In un’altra intervista, precisamente a Vero Tv, l’attore ha svelato che oltre a fare da controfigura per il ruolo di Silvia di Gaia Bermani Amaral nelle scene a cavallo, la sua compagna si occupava del cavallo di Terence Hill.

Ianniello ha poi approfondito parlando di lei. Gabriella attualmente è una veterinaria ed educatrice cinofila per cani che assistono bambini portatori di handicap. Inoltre si occupa di cani con ansia da separazione. In più organizza anche corsi di formazione tra la Spagna, l’Italia e il Sudamerica.

Insomma, il set di Un passo dal cielo oltre a bellissimi scenari e musiche mozzafiato, regala anche storie d’amore e un esempio in questo caso è stato proprio il commissario Nappi.