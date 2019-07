Un passo dal cielo 5, Rocío Muñoz Morales e Eva: gravidanza sul set

Un passo dal cielo 5: Rocío Muñoz Morales e la gravidanza durante le riprese

Un passo dal cielo 5 torna a settembre, precisamente il 15. Scopriremo finalmente come sono andate le cose tra Francesco ed Emma ed tra il Commissario Nappi ed Eva. Proprio l’attrice spagnola che interpreta il ruolo della fidanzata di Nappi, Rocío Muñoz Morales, ha svelato alcuni dettagli inediti della prossima stagione e che non riguardano solo il suo personaggio. Come ha raccontato durante un’intervista a Confidenze, la compagna di Raoul Bova era in dolce attesa durante il periodo delle riprese dei nuovi episodi della nuova stagione della fiction di Rai 1. Per questo motivo, la vedremo spesso e volentieri con larghi e comodi maglioni.

Rocío Muñoz Morales: Eva incinta nella quinta stagione

“Nella prossima serie di Un passo dal cielo“, spiega Rocío al giornale, “mi vedrete spesso con maglioni larghi, perché quando abbiamo iniziato a girare ho scoperto di essere incinta“. In effetti, all’epoca del set l’attrice aveva da poco saputo di aspettare la sua seconda figlia, Alma, nata nel novembre 2018. La gravidanza vissuta sul set interesserà anche il suo personaggio; Eva infatti diventerà mamma ma le cose per lei si complicheranno. “Le cose per lei non saranno facili“, anticipa ancora l’attrice al giornale.

Rocío e Raoul niente crisi: il matrimonio si avvicina

Se per Eva le cose prenderanno una piega inaspettata nella prossima stagione di Un passo dal cielo, per Rocío e Raoul non può andare meglio; anche se nelle scorse settimane si vociferava di una profonda crisi. La coppia però ha smentito sui social e le nozze sembrano sempre più vicine. “Siamo uno, siamo inseparabili. Appiccicati, come piace a noi“, aveva scritto la bella spagnola su Instagram mettendo a tacere una volta per tutte i gossip sulla storia d’amore con Bova. Il loro rapporto è forte e la loro famiglia splendida.