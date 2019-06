Un passo dal cielo 5: svelata la data di messa in onda, ecco quando torna

Un passo dal cielo 5, quando uscirà la nuova stagione su Rai 1? Le primissime indiscrezioni

Vi avevamo già lungamente parlato della quinta stagione di Un passo dal cielo. I nuovi episodi vedranno ancora una volta al centro della storia Daniele Liotti e il suo Francesco Neri, il capo della forestale di San Candido. La trama si concentrerà sulla vita amorosa e sentimentale dei protagonisti, non solo Neri ma anche il commissario Nappi con Eva. Secondo quanto riporta TvBlog in anteprima, la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis avrebbe scelto proprio Un passo dal cielo per competere con gli altri canali, coprendo la prima serata di domenica. In particolare, il sempre informato sito ci dà anche conferma della data, secondo le informazioni in loro possesso, la fiction verrà mandata in onda a partire dal 15 settembre, mentre l’ultima puntata ci sarà il 17 novembre, salvo cambiamenti di palinsesto.

Un passo dal cielo: tutte le anticipazioni sulla quinta stagione in arrivo a settembre

Saranno felici gli appassionati di Un passo dal cielo, secondo le prime indiscrezioni la fiction tornerà su Rai 1 il prossimo 15 settembre e ci accompagnerà per tantissime prime serate. Le anticipazioni sulla trama sono uscite già da qualche tempo e anche confermate ed aggiornate dallo stesso Daniele Liotti. Tanti i cambiamenti nell’articolazione della storia, in primis il caso seguito nel corso della stagione: non ci saranno, per l’appunto, casi diversi in ogni puntata, ma un unico giallo che vedrà impegnati i personaggi dall’inizio alla fine. Inoltre, anche Francesco Neri cambierà, soprattutto nel campo sentimentale. La linea più romantica del protagonista sarà dunque densa e intricata e possiamo pensare che sia per il rapporto con Emma.

Un passo dal cielo: le parole di Daniele Liotti

“La serie andrà in onda come una storia unica. Inoltre, sono state privilegiate le storie d’amore: la parte melò, insomma, diventerà più sostanziosa“, aveva spiegato tempo fa l’attore sulle pagine del settimanale Vero.