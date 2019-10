Un passo dal cielo 5, Enrico Ianniello: “Dopo Nappi solo cose belle”

Un passo dal cielo 5, Enrico Ianniello: “Vincenzo ha significato tanto per me. Dopo di lui sono arrivate tante cose belle“

Questa sera, giovedì 3 ottobre, andrà in onda la quarta puntata della fiction Un passo dal cielo 5, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Enrico Ianniello e tanti altri come protagonisti. Nelle scorse puntate abbiamo visto il riavvicinamento di Francesco Neri ed Emma e l’inizio di un sentimento (che non sappiamo ancora come andrà a finire) tra il Commissario Nappi e la bella forestale Valeria Ferrante. La morte di Adriana, interpretata da Giulia Fiume, avrà sicuramente sorpreso e non positivamente il pubblico da casa. Forse nessuno si immaginava una fine così tragica per il personaggio e anche tutte le difficoltà che la figlia Isabella dovrà affrontare nella sua vita d’ora in poi. Tante altre sorprese, comunque, ci attendono in questa nuova stagione. A parlarne è Enrico Ianniello che, in un’intervista rilasciata a RadiocorriereTv ha spiegato anche alcuni dettagli in più del suo personaggio e di come Nappi gli ha cambiato la vita.

Enrico Ianniello, dettagli sulla storia di Vincenzo Nappi e cambiamenti nella vita privata

Ianniello, attore e scrittore, veste i panni del Commissario di San Candido, Vincenzo Nappi, dalla prima stagione. Il personaggio ha visto cambiare la fiction soprattutto dopo il passaggio da Terence Hill a Daniele Liotti e anche la vita privata e professionale di Ianniello è cambiata con esso. “A rendere Vincenzo vincente è il suo essere antieroico“, racconta a RadiocorriereTv, “per questo motivo è estremamente umano. I personaggi cambiano insieme a te, tu cambi sia fisicamente che psicologicamente, loro lo fanno per tenerti la mano. Vincenzo all’inizio era un po’ più ingenuo, ora si è perfettamente integrato, è quasi un cittadino di San Candido, senza dimenticare la sua origine napoletana“. Un cambiamento quello di Nappi che ha colpito anche la vita privata dell’attore. “Dopo di lui sono venuti la mia compagna, mio figlio, dei romanzi belli, delle soddisfazioni teatrali. Cose che facevo anche prima ma Vincenzo ha un po’ cambiato il passo della mia vita“, dice anche Ianniello.

Un passo dal cielo 5: i prossimi colpi di scena, cosa vedremo nelle puntate

Restando in tema con il personaggio di Nappi, non sappiamo ancora se Eva (Rocío Muñoz Morales) tornerà a far parte della vita del Commissario e della piccola Carmela, e come si evolverà la questione Valeria Ferrante. Vincenzo, comunque, sembra aver superato l’abbandono della compagna e ce la sta mettendo tutta per crescere la piccola. Intanto, cosa succederà a Emma? La giovane etologa è in grave pericolo di vita, dopo il malore che la colpirà questa sera in puntata. Francesco si fiderà di Kroess? Oppure il Maestro ha in serbo un piano diabolico dei suoi? Staremo a vedere dalle prossime anticipazioni.