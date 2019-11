Un passo dal cielo 5 ultima puntata: Francesco indeciso tra Emma e Elena

Un passo dal cielo 5: le anticipazioni dell’ultima puntata di giovedì 14 novembre. Focus su Francesco indeciso tra Emma ed Elena

Un passo dal cielo 5 si concluderà il prossimo giovedì 14 novembre con il finale di stagione. Un’avventura lunga e turbolenta ha interessato i nostri personaggi, tanto che anche nell’ultima puntata della fiction con Daniele Liotti protagonista ne vedremo di belle. La storia d’amore tra Francesco ed Emma sembrava aver trovato il suo punto di svolta con il matrimonio, ma Kroess è riuscito a rovinare tutto un’altra volta. I suoi sentimenti per la Giorgi sembrano davvero reali, ma Emma non vuole stare di certo con lui. La rivelazione di ciò che è successo subito dopo aver perso il suo bambino ha spinto, inesorabilmente, Francesco nelle braccia rassicuranti della psicologa del carcere, Elena, innamorata di Neri sin dalle primissime puntate e con la quale si è verificato un avvicinamento pericoloso. La perdita di fiducia e la delusione che hanno contraddistinto il comportamento del Capo della Forestale nella nona puntata proseguirà con molta probabilità anche nell’ultima. Si parla infatti dell’indecisione di Francesco, sempre più diviso tra le due donne.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5 ultima puntata: cosa accadrà tra Emma e Francesco?

Cosa accadrà tra Emma e Francesco nell’ultima puntata? Le anticipazioni ci parlano di un rapporto davvero incrinato tra i due e della profonda indecisione di Neri. Preferirà Elena ad Emma, oppure metterà da parte il “tradimento” e le bugie della Giorgi? L’ultimo appuntamento di Un passo dal cielo 5 si anticipa pieno zeppo di sorprese e cambiamenti repentini nella trama (proprio come un buon finale stagione vuole!). In questa puntata dal titolo “Il Figlio“, anche Valeria dovrà fare i conti con i sentimenti provati per Vincenzo e l’affetto che la lega a Carmela. Mentre Nappi sembra sempre più convinto di tornare con Eva per il bene della figlia, la Ferrante capirà fino in fondo cosa prova davvero per il Commissario, sentimenti forti di cui i telespettatori già ne hanno avuto prova.

Francesco e Vincenzo sul caso Kroess: la verità verrà a galla?

Il caso dell’uccisione del compagno di cella di Albert Kroess proseguirà nell’ultimo episodio, e dopo il viaggio in Germania (che ha caratterizzato la puntata del 7 novembre), Francesco e Vincenzo riusciranno a scoprire la verità e a sciogliere tutti i nodi e i dubbi sul Maestro. Ma non dimentichiamoci di un altro tema importante di questa stagione: Francesco ritroverà finalmente suo figlio? Non ci resta che attendere la messa in onda e goderci l’ultimissima puntata di Un passo dal cielo 5.