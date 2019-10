Un passo dal cielo 5 anticipazioni 7 novembre: Emma di nuovo in difficoltà

Un passo dal cielo 5, anticipazioni nona puntata del 7 novembre: nuove informazioni su Kroess, Francesco e Vincenzo partono per la Germania

Abbiamo assistito a diversi colpi di scena nelle ultimissime puntate di Un passo dal cielo 5. Non solo Emma ha perso il bambino che portava in grembo, ma l’etologa si è lasciata andare ad un momento di passione con Kroess. Mentre quest’ultimo ha riferito dei suoi sentimenti alla Giorgi, sicuro che quel momento lo avesse avvicinato una volta per tutte alla bella Emma, non si aspettava che invece Francesco e la Giorgi si sono rincontrati e Neri l’ha chiesta in sposa. Le cose però si sono complicate ancora una volta ed Emma sarà di nuovo sul punto di decidere per il suo futuro e quello della storia con il Capo della Forestale. Il caso di Kroess e l’uccisione del suo compagno di cella continuerà ancora nella nona puntata, nella quale vedremo Neri e Nappi in viaggio verso la Germania. Cosa troveranno lì?

Anticipazioni Un passo dal cielo 5: cosa scopriranno Francesco e Vincenzo su Albert Kroess?

Nella nona puntata di Un passo dal cielo 5 (dal titolo “La sorgente dell’odio”), Francesco e il Commissario Nappi si recheranno in un piccolo paese in Germania. Dopo le dichiarazioni non del tutto chiare di un direttore di banca dal passato misterioso e tumultuoso, i due decideranno di intraprendere questo piccolo quanto importante viaggio. Il direttore riferirà alcuni dettagli inediti sul caso di Kroess. Nel frattempo a San Candido, Valeria si lega sempre di più alla piccola Carmela, la quale continua a crescere insieme al papà e alla Ferrante nella foresteria.

Emma in difficoltà (di nuovo): cosa accadrà ancora con Francesco?

Le cose non sono facili per Emma e Francesco. E questo lo avevamo capito già dalla scorsa stagione, ma in questa le problematiche per i due protagonisti si sono fatte sempre più grandi. Prima la gravidanza inattesa, la ricerca di Neri del figlio mai conosciuto, poi la perdita del bambino ed ancora la notte di passione con Kroess. Anche se la Giorgi ha accettato di sposare Francesco, vivrà ancora un ripensamento? Le anticipazioni della nona puntata ci parlano di nuove difficoltà per Emma, cosa accadrà questa volta all’etologa? E come andrà a finire la storia con Francesco? Ricordiamo che giovedì 14 novembre andrà in onda l’ultimissima puntata di Un passo dal cielo 5 e i colpi di scena non sono ancora finiti.