Un passo dal cielo 5 anticipazioni terza puntata: Albert esce dal carcere

Un passo dal cielo 5 anticipazioni terza puntata di giovedì 26 settembre: Adriana in pericolo

La fiction con Daniele Liotti protagonista, Un passo dal cielo 5, non ha deluso le aspettative del pubblico. La quinta stagione era molto attesa e i telespettatori di Rai 1 sono rimasti molto contenti della trama e dei nuovi personaggi. Se nella seconda puntata, abbiamo visto il ritorno dei demoni per Francesco Neri, nella terza puntata (dal titolo “Ferite profonde”) sarà Adriana ad essere in pericolo. La nuova amica del Capo della Forestale sarà vittima di un tentato omicidio e i problemi per lei e la giovane figlia Isabella sono solo iniziati. Se nelle scorse puntate abbiamo visto quanto il popolo di San Candido non abbia digerito ciò che la Ferrante fa per gli immigrati arrivati in paese; la tentata violenza contro la figlia e il rogo della loro casa sono solo l’inizio di una lunga serie di problemi. Il Commissario Nappi e Francesco cercheranno il colpevole senza sosta ma scopriranno qualcosa che Neri avrebbe voluto non sapere mai, e il tutto potrebbe avere a che fare con la setta Deva e il maestro Albert Kroess.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5: Albert Kroess è davvero cambiato? Esce dal carcere e rovina le cose tra Francesco ed Emma

Le paure e i dubbi di Francesco non cesseranno di esistere quando si parla di Albert Kroess. Anche se il maestro sembra molto cambiato rispetto alla scorsa stagione, il capo della forestale non ci crede fino in fondo. Prima il rapimento di Emma poi il tentato omicidio di Adriana. Se le prime indagini di Nappi portano alla famiglia Moser, si scoprirà subito dopo che la setta Deva potrebbe avere le sue responsabilità sull’evento. Anche se il terreno dove sorgevano le case e il villaggio di Deva ora è pressoché abbandonato, Vincenzo e Francesco scopriranno qualcosa di oscuro.

Un passo dal cielo 5: Emma aiuta Francesco a trovare suo figlio

Le pene d’amore non risparmiano neanche i più giovani a Un passo dal cielo 5. Il sentimento che vedremo nascere e crescere tra Isabella Ferrante (Jenny De Nucci) e Klaus Moser (Matteo Oscar Giuggioli) sarà fortemente ostacolato da Adriana. Nel frattempo, Francesco ed Emma hanno già deposto l’ascia di guerra e faranno di tutto per trovare il figlio perduto di Neri. Ma Albert Kroess esce dal carcere e minerà ancora una volta la felicità della coppia. Intanto se vi siete persi qualche puntata, ecco dove potete guardare le repliche.