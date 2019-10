Un passo dal cielo 5 settima puntata: le anticipazioni di giovedì 24 ottobre

Un passo dal cielo 5, le anticipazioni della settima puntata in onda giovedì 24 ottobre

La quinta stagione di Un passo dal cielo sta per terminare. Siamo arrivati alla sesta puntata, andata in onda durante la serata di giovedì 17 ottobre, e il 24 ottobre andrà in onda la settima puntata. La trama si sta intricando sempre di più, svelando dettagli privati sulla vita dei protagonisti, in particolare dei nuovi arrivati, in primis Isabella e Klaus. Tra i due sembrava esser scoppiato l’amore ma la morte di Adriana Ferrante ha sconvolto la coppia e anche la vita della ragazza. Se da poco abbiamo visto il ritorno del padre, nella prossima puntata avremo nuovi colpi di scena sulla famiglia Ferrante, e non solo. Protagonista indiscusso della puntata sarà Klaus, accusato di aver commesso un delitto. Ma la domanda a cui tutti vorrebbero trovare risposta è un’altra: Francesco ha trovato suo figlio?

Un passo dal cielo 5: ecco cosa accadrà nella settima puntata

Nella puntata di giovedì 24 ottobre, dal titolo “Onora il padre“, Francesco (Daniele Liotti) si troverà ad aiutare Klaus, accusato della morte di un antiquario ebreo. Sebbene il ragazzo nasconda grandi segreti (in particolare con la tratta dei migranti) non potrebbe mai arrivare ad uccidere un uomo. Per questo, Neri si impegnerà a stargli accanto e difenderlo, evitandogli così il carcere. Andrà, addirittura dal padre del ragazzo, Bruno Moser, mettendo da parte gli attriti nati dalla convinzione con il piccolo della famiglia Moser, Leonardo, sia il figlio avuto dalla defunta moglie Livia e nato e cresciuto a Deva. Nel frattempo, è tempo di cambiamenti per Vincenzo. Il Commissario Nappi si troverà ad affrontare il trasloco e con esso diversi imprevisti che potrebbero allungare e non di poco la sua permanenza in foresteria, con Valeria ancora al suo fianco. Nascerà l’amore tra i due?

Emma divisa tra Francesco e Albert Kroess: cosa deciderà di fare?

Con il ritorno di Emma a San Candido e tra le braccia di Neri, sembrava che le cose per la coppia fossero migliorate. E invece i colpi di scena in campo sentimentale sono alla base della trama di Un passo dal cielo e dalla gioia di una bella notizia, come quella della gravidanza, siamo arrivati ad una nuova rottura. La Giorgi, infatti, si troverà sempre più divisa tra Francesco e Alberto Kroess. Che l’etologa fosse particolarmente sensibile al fascino del Maestro si era capito in più occasioni ma il bacio che lui ha tentato di rubarle nella sesta puntata, potrà cambiare le sorti per la relazione con il Capo della Forestale?