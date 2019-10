Un passo dal cielo 5: Francesco vicino a Elena, anticipazioni 17 ottobre

Un passo dal cielo 5 anticipazioni sesta puntata in onda giovedì 17 ottobre: Emma gelosa di Francesco, cosa succede con la psicologa Elena Salvi?

La trama di Un passo dal cielo 5 si sta intricando puntata dopo puntata. Se all’inizio abbiamo avuto modo di scoprire cosa fosse successo tra Francesco ed Emma, scoprendo che l’amore che li aveva legati alla fine della quarta stagione era finito all’improvviso, ora invece abbiamo visto che i due sono tornati ad essere una coppia, e non solo. L’etologa ha appreso solo nella quarta puntata di essere incinta, e dunque le cose tra lei e Neri cambieranno di nuovo. Il loro rapporto sarà messo alla prova, soprattutto per la vicinanza del Capo della Forestale con la psicologa Elena Salvi, che ha iniziato con Francesco una terapia. La donna potrebbe avvicinarsi molto a Neri e lui farà lo stesso, scatenando la gelosia di Emma. Cosa succederà ora? E Kroess, che ruolo avrà in questo turbolento cambiamento? La sesta puntata, dal titolo “Fantasmi del passato“, potrebbe cambiare le carte in tavola per i nostri protagonisti.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5: Emma incontra il fratello, cosa deciderà di fare con la gravidanza?

Un dubbio sta logorando Emma Giorgi: operarsi al cervello per eliminare l’aneurisma oppure dare una possibilità alla gravidanza? Nel frattempo, arriva a San Candido anche il fratello Giulio. Il giovane dimostrerà ben presto di avere qualche scheletro nell’armadio e sia Emma che Francesco non sono molto felici del suo arrivo. Intanto, anche Valeria vivrà un grande squilibrio: Ezio, il padre di Isabella, arriva in paese per dividere la giovane figlia dalla zia, ma la Ferrante non gliela darà vinta, soprattutto a causa della lontananza da Isa che ha caratterizzato gli ultimi anni della ragazza.

Un passo dal cielo, Francesco e Emma: come andrà a finire tra i due?

Francesco Neri (Daniele Liotti) ed Emma Giorgi (Pilar Fogliati) sono senza dubbio una delle coppie più amate nella fiction Un passo dal cielo 5. Francesco si troverà sempre più diviso tra Emma e Elena, tentando di occuparsi del caso di puntata, ossia rintracciare la persona che minaccia la sua nuova amica.