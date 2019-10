Un passo dal cielo 5 anticipazioni 10 ottobre: segreti e misteri su Isabella

Un passo dal cielo 5 anticipazioni quinta puntata di giovedì 10 ottobre 2019: Isabella custodisce dei grandi segreti

Continua, con un grande successo, la quinta stagione di Un passo dal cielo. I nuovi episodi, in onda da diverse settimane, stanno appassionando puntata dopo puntata, e il pubblico sta iniziando a capire i nuovi personaggi e continuare ad amare i vecchi protagonisti. Tra questi ultimi troviamo Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri ed Enrico Ianniello in quelli del Commissario Nappi. Sappiamo già che la fiction ci regalerà grandi colpi di scena, e uno di questi è stato senza dubbio la morte di Adriana (Giulia Fiume) durante la terza puntata. I telespettatori non si aspettavano, di certo, una fine così tragica per il personaggio e proprio la sua scomparsa aprirà un nuovo filone nella storia che vedrà protagonista la giovane Isabella (Jenny De Nucci), figlia di Adriana e nipote della forestale Valeria Ferrante. Proprio la ragazza custodisce dei grandi segreti che avranno a che fare, probabilmente, con la faccenda del figlio perduto di Francesco.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5: Francesco e Isabella, destini incrociati. La giovane Ferrante ha a che fare con il figlio perduto di Neri?

Il capo della Forestale, Francesco Neri, continua anche nella quinta puntata la ricerca del figlio perduto, nato e cresciuto nella setta di Deva, con a capo Albert Kroess. Nella quinta puntata dal titolo “I figli di Deva“, Francesco rimarrà particolarmente sconvolto dalla morte di una donna, arrivata a San Candido per cercare il proprio figlio. Il fatto lo colpirà tanto per la sua personale ricerca del bambino avuto dalla moglie e di cui non sapeva nulla. Intanto, continuano anche le indagini sulla morte di Adriana e queste porteranno a scoprire dei segreti di Isabella e della sua mamma. La ragazza potrebbe aver a che fare con la sparizione del figlio di Francesco? Nessuna ipotesi verrà scartata e verremo a conoscenza di numerosi scheletri nell’armadio delle due donne Ferrante.

Nappi e Eva vicini alla separazione: le cose si complicano per il Commissario

Un passo dal cielo non segue solo le peripezie di Francesco Neri, anche il Commissario Nappi ha la sua centralità nella trama. La situazione tra Vincenzo ed Eva, infatti, potrebbe arrivare alla sua conclusione e i due sono sempre più vicini alla separazione. Anzi, saranno protagonisti di un accesso confronto che non farà altro che aumentare la tensione. Ed aprire anche nuovi scenari per la famiglia costruita dopo la nascita della piccola Carmela.