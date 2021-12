Un Paso Adelante, arriva il revival: il nome, nel cast anche attori storici

Ci sono ottime notizie per tutti i più nostalgici. Dopo mesi e mesi di gossip e indiscrezioni è stato confermato in modo ufficiale l’arrivo del revival di Un Paso Adelante. Proprio così. La celeberrima serie spagnola trasmessa nei primi anni 2000 su Italia 1 sta per tornare con un revival.

A confermare la notizia è il sito spagnolo FormulaTv, che ha reso noti i primi dettagli e anche il nome della serie. Il revival di Un Paso Adelante si intitolerà UPA Next e potrà vantare nel suo cast anche alcuni (purtroppo non tutti) attori della serie originale. Ad ordinare il revival di Un paso Adelante è Atresplayer, che ha sta muovendo i primi passi in questo nuovo progetto televisivo proprio in queste settimane. Del revival, inoltre, sappiamo che riprenderà la trama dell’originale, con le storie e gli intrecci amorosi degli allievi e dei professori della scuola di spettacolo Carmen Arranz (interpretata nell’originale da Lola Herrera).

Rimane il riserbo sui nomi degli attori che parteciperanno alla serie, prodotta da Atresplayer Premium con la collaborazione di The Mediapro Studio. La speranza, ovviamente, è quella di rivedere sul piccolo schermo fra i protagonisti anche gli attori che hanno reso celebre la serie. Stiamo parlando, fra gli altri di Mónica Cruz (la sorella di Penelope Cruz), Miguel Ángel Muñoz (vi ricordate di Tu diras que estoy loco?), Raúl Peña, Mario Martín e Silvia Marty.

Un paso adelante: tutto quello che si è detto sulla serie di recente

La notizia di un revival o di una reunion del cast della serie trasmessa in Italia da Mediaset si rincorreva online da ormai diverso tempo. In particolare, a scatenare la nostra curiosità erano state delle dichiarazioni di Beatriz Luengo (Lola) che con una serie di tweet sembrava aver anticipato l’arrivo di un importante progetto legato allo show.

Di recente, inoltre, si era tornati a parlare molto del serial spagnolo per il suo arrivo su Netflix. In realtà la notizia si è rivelata una mezza fake news, perlomeno per i fan italiani. La piattaforma di streaming ha infatti ad oggi caricato la serie soltanto per il suo pubblico iberico. Chi lo sa che prima dell’arrivo del revival anche i fan italiani non la possano recuperare per rinfrescarsi un po’ la memoria?