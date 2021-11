Paso Adelante, Lola e Pavel: Beatriz Luengo e Yotuel si sono sposati

A 16 anni dalla fine di Paso Adelante Beatriz Luengo e Yotuel Romero – gli interpreti di Lola e Pavel – sono convolati a nozze. La coppia formata dalla cantante spagnola e l’interprete cubano si è formata proprio sul set della popolare serie tv e da allora non si è più mollata. Un amore grande, forte, cresciuto nel tempo, che ha portato i diretti interessati a diventare marito e moglie.

Beatriz Luengo, 38 anni, e Yotuel Romero, 45, si sono sposati a Las Vegas, approfittando della settimana dei Latin Grammy dove l’artista cubano è in lizza in diverse categorie. In realtà per i due attori si è trattato del secondo matrimonio: avevano già detto sì nel 2008, sempre negli Stati Uniti. Per celebrare il loro sentimento, più profondo che mai, hanno però deciso di rinnovare le promesse nuziali nella città più pazza al mondo.

Gli attori di Paso Adelante hanno due figli: D’Angelo, 6 anni, e Zoe, nata ad aprile 2021. Beatriz e Yotuel hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram le foto del loro secondo matrimonio, tra baci e risate. Entrambi in bianco – la sposa con una creazione del brand spagnolo Yolancris – sono apparsi raggianti e più innamorati che mai.

“Grazie Las Vegas per tutta questa follia. Grazie ai miei amici per aver pianto e riso con noi”, ha scritto Beatriz Luengo sul suo account social. In una delle foto condivise su Instagram si vedono i due sposi che ridono in una limousine con in mano una bottiglia di champagne per brindare.

La coppia ha voluto omaggiare pure l’amico Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo scomparso lo scorso anno per un tumore al colon. L’artista aveva partecipato al primo matrimonio di Beatriz e Yotuel ed era molto legato ad entrambi.

Cosa fanno oggi gli attori di Paso Adelante

Dopo la fine di Paso Adelante Beatriz Luengo si è dedicata alla famiglia senza abbandonare mai la carriera. Ha partecipato ad altri telefilm e programmi televisivi ma si è concentrata soprattutto sulla musica. Più volte i suoi lavori discografici sono stati nominati ai Latin Grammy.

Anche Yotuel Romero si è diviso tra il piccolo schermo e il mondo delle sette note. Non è mancata qualche incursione nella moda. Nel 2021 ha partecipato alla versione spagnola di Masterchef Celebrity. Oltre ai figli avuti da Beatriz, Romero è padre di Yotuelito, nato nel 2000 da una precedente relazione.