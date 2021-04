Un medico in famiglia, nuova stagione in arrivo? Lino Banfi svela tutto

Un medico in famiglia 11 si farà? La questione è rimasta irrisolta per anni dopo la fine della decima stagione, andata in onda su Rai Uno nel 2016. Dieci edizioni di grande successo, che hanno reso la serie una delle più amate in Italia. Ci sarà mai un futuro delle avventure della famiglia Martini? In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Lino Banfi, l’amato Nonno Libero, è tornato a parlare della questione. L’attore, 84 anni, ha svelato tutta la verità, spezzando così i sogni di milioni di fan.

Queste le dichiarazioni di Lino Banfi, impegnato in questo periodo come ospite fisso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone:

“Piacerebbe a tutti noi attori che ne abbiamo fatto parte tornare su quel set. Siamo sempre rimasti in contatto, ci sentiamo spesso, ma abbiamo capito che Un medico in famiglia non si farà più. Peccato, perché così i telespettatori si perdono una serie bella”

Insomma, Lino Banfi ha fatto capire che con piacere avrebbe indossato di nuovo i panni di Nonno Libero ma da parte della rete, della produzione e degli sceneggiatori non c’è più voglia di raccontare le vicende di casa Martini. Sull’argomento si era espressa qualche tempo fa anche Milena Vukotic, che ha prestato il volto a Enrica fin dalla prima stagione, trasmessa nel 1998.

Milena Vukotic, vista nel 2019 a Ballando con le Stelle, aveva spiegato che una nuova stagione di Un medico in famiglia non era prevista ma, date le continue richieste dei fan, sperava in un piccolo miracolo. Due anni dopo, però, la situazione è rimasta pressoché identica. Si preferisce andare avanti con altre fiction ma non riprendere in mano la sceneggiatura di Un medico in famiglia.

Sull’argomento non si è mai espresso Giulio Scarpati, alias Lele Martini, mentre Flavio Parenti, che ha interpretato la parte di Lorenzo Martini, si era detto pronto ad abbandonare la fiction nel caso di una undicesima stagione. Molti attori, tra l’altro, hanno lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo. Tra questi Margot Sikabonyi e Michael Cadeddu, rispettivamente Maria e Ciccio Martini.

La prima è diventata una insegnante di yoga mentre il secondo un fantino molto stimato in Europa. Domiziana Giovinazzo, che fin da bambina è stata Elena Martini in Un medico in famiglia, è invece diventata mamma di recente e ha deciso di accantonare, almeno per il momento, il lavoro da attrice.