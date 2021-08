Un medico in famiglia, ‘Elena Martini’ si è sposata: foto e chi è il neo marito

Fiori d’arancio per una delle attrici della fiction Un medico in famiglia, tra le più apprezzate in Rai, nonostante non sia stata rinnovata: nelle scorse ore è convolata a nozze l’attrice Domiziana Giovinazzo, che al fianco di Lino Banfi ha recitato nel ruolo di Elena Martini, una delle figlie di Lele (interpretato da Giulio Scarpati). Un ruolo importante tramite cui ‘Domiziosa’, come si fa chiamare su Instagram, ha raggiunto una larga fetta di pubblico. Nella giornata di ieri, la 21nne è andata all’altare e ha sposato il fidanzato Angelo. Il tutto è stato immortalato sui social.

La fu ‘Elena Martini’, in amore, ha bruciato tutte le tappe: pochi mesi prima di pronunciare il fatidico sì è diventata mamma. Per quel che concerne il matrimonio da poco concluso, ha optato per un abito bianco, dal lungo strascico. Per il neo marito invece tinte scure, eleganti. Dopo la cerimonia in chiesa c’è stato un sontuoso party, dato nella magnifica cornice de Le Jardin Potager, deliziosa struttura a pochi passi dal centro di Roma. Un ristorante moderno, raffinato ed esclusivo, ideale per eventi da sogno. Proprio come le nozze della Giovinazzo.

Nel corso della serata c’è stato naturalmente il consueto taglio della torta, oltre a tanti brindisi e balli sfrenati. Tutto è filato liscio.

Un medico in famiglia, inascoltati gli appelli di Lino Banfi per realizzare l’undicesima stagione

Un medico in famiglia ha visto andare in onda 10 edizioni, per la bellezza di 286 puntate totali. In più occasioni Lino Banfi, alias Nonno Libero nella fiction, ha cercato di stimolare la Rai a chiudere definitivamente la fiction con la realizzazione dell’undicesima stagione. Una serie di appelli che sono rimasti tutti inascoltati. A oggi non c’è alcun progetto per dare un seguito alle vicende della famiglia Martini.

Una delle tante richieste Banfi l’ha fatta intervenendo ai microfoni di Rtl. In quell’occasione ha detto che secondo lui si “dovrebbe fare” l’undicesima stagione. “La dobbiamo come tributo al pubblico – ha aggiunto – che ci ha voluto bene, per ventidue anni è durata ’sta storia. Siamo stati i primi a fare la lunga serialità che appartiene alla famiglia intera, che riguarda il padre, la madre, il nonno, tre generazioni, ed è andata bene”.

Dall’altro lato il comico pugliese ha puntualizzato che oltre a cercare di dare una spinta per imbastire l’ultima stagione della fiction non poteva fare nulla più, in quanto l’ultima parola spettava alla tv di stato. “Non sono io a decidere, è la Rai. Quando me lo chiede la gente pare che sia io che non voglio più farlo, che ho degli impegni, o Milena Vukotic, la mia consorte, bravissima attrice, o Giulio Scarpati, che è l’altro protagonista. Noi siamo pronti, ma se non si decidono in Rai, pazienza”, ha concluso Lino.