Cosa fa Annuccia di Un medico in famiglia oggi? La serie tv è tornata nelle case degli italiani, disponibile sulle piattaforme di streaming. La famiglia Martini ha tenuto compagnia al pubblico per tantissimi anni, senza mai annoiare. Poi è arrivata la fine, anche se c’è chi ancora spera di vedere nuove stagioni. Forse proprio la trama legata alla paternità di Annuccia, che alla fine si è rivelata non essere figlia naturale di Lele, non ha entusiasmato più di tanto. Eppure tanti sentono la mancanza di casa Martini e vorrebbero rivederla su Rai Uno. Chissà, magari una serie evento in cui tornano tutti, anche Claudia Pandolfi.

In attesa di scoprire se ci sarà una nuova stagione di Un medico in famiglia, Eleonora Cadeddu ha raccontato la sua nuova vita in una intervista a Fanpage. Ha recitato nei panni di Annuccia da quando aveva 2 anni, oggi vede quel personaggio come una sua vecchia amica a cui farebbe volentieri una telefonata. Era molto piccola ma le avevano insegnato a distinguere i parenti di sangue da quelli di set. Eppure per lei Lino Banfi era davvero suo nonno fino all’età di 12 anni: “Un nonno acquisito. Mi dava la paghetta settimanale, mi comprava l’ovetto, era molto presente nella mia vita, lo consideravo un familiare. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Eleonora Cadeddu oggi è rimasta in contatto con la sua “vecchia famiglia”. Sente spesso Margot Sikabonyi (Maria), Lino Banfi (nonno Libero), Giulio Scarpati (Lele) e Milena Vukotic (nonna Enrica). E naturalmente c’è Ciccio, interpretato da suo fratello Michael Cadeddu, che oggi vive in Germania, fa il fantino e ha due figli. Eleonora è zia di sei nipoti: due sono figli di Michael, quattro della sorella Francesca. Ed è una zia felice, innamorata e presente per tutti i suoi nipoti. Nella sua vita oggi non manca la recitazione: insegna teatro nelle scuole e non ha smesso di fare l’attrice. Per il resto conduce una vita come tutti:

“La mia quotidianità è fatta di cose molto semplici, andare a fare la spesa e guardare l’offerta, battagliare con l’inquilina del palazzo che lascia la porta aperta. Faccio una vita estremamente normale e mi piace”

A proposito della sua vita sentimentale ha preferito non sbottonarsi: “Non è una cosa di cui amo parlare, però sì, sono felice”. Nel corso dell’intervista non sono mancate domande sulla fiction che l’ha resa famosa. Oggi è disponibile su Netflix e Amazon Prime Video, ma Eleonora Cadeddu non sta riguardando le puntate: “In generale, non amo fare i rewatch. Qualche puntata mi capita di rivederla. Ma tutta la serie, sinceramente, non me la sento”. Infine si è espressa sulla possibilità che ci sia una nuova stagione di Un medico in famiglia: