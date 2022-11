A ventiquattro anni dalla messa in onda della primissima puntata la fiction Un medico in famiglia è tornata a far chiacchierare gli italiani. Tutto merito di Netflix, che ha deciso di inserire la serie tv con Giulio Scarpati e Lino Banfi nel suo catalogo. Una scelta che si è rivelata più che mai azzeccata: forse complice l’effetto nostalgia tantissimi abbonati hanno rivisto con piacere le avventure di Lele e Nonno Libero, piazzando così il prodotto tra i dieci più visti delle ultime settimane.

In epoca di revival si è così tornati a parlare della possibilità di vedere una nuova stagione di Un medico in famiglia, l’undicesima mai realizzata. Da tempo la Rai ha accantonato il progetto che però ora potrebbe essere rispolverato da Netflix, come accaduto ad altre serie tv americane come ad esempio Una mamma per amica (Gilmore Girls). Un’idea che convince anche Maurizio Costanzo, da sempre grande estimatore della fiction.

Rispondendo ad una fan di Un medico in famiglia nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, il marito di Maria De Filippi ha affermato:

“Vorrei vedere anche io il finale di questa bella serie televisiva, una di quelle storiche della Rai. Ritrovare Milena Vukotic, Lino Banfi, Valentina Corti e gli altri sarebbe un bel regalo per i telespettatori”

Come è finito Un medico in famiglia

La decima – e per ora ultima – stagione di Un medico in famiglia si è conclusa con una scioccante verità: Lele non è il padre biologico di Anna (conosciuta ai più come Annuccia). È infatti venuti a galla che Elena, la prima moglie del dottor Martini, aveva avuto prima di morire in un tragico incidente stradale una relazione extra coniugale con l’enigmatico Valerio Petrucci.

Le ultime puntate sono state così incentrate principalmente sul percorso di crescita di Anna, divisa tra il nuovo rapporto con Valerio, i problemi con Lele e quelli amorosi con Emiliano. Una svolta che non è particolarmente piaciuta ai fan di Un medico in famiglia, che non hanno avuto un vero e proprio finale di serie.

Nell’ultima puntata andata in onda su Rai Uno nel 2016 si vede solo una parte della famiglia Martini. Non c’è l’amata Maria, così come mancano Cettina, Augusto, Alice. Tanti telespettatori sognano un dignitoso finale di stagione, per un ultimo saluto con tutti i personaggi che hanno fatto compagnia al pubblico per oltre venti anni. Netflix riuscirà a realizzare questo piccolo grande desiderio?